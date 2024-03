Dopo la gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch6, ora tocca alle serie Galaxy Watch4 e Watch5 ricevere gli ultimi aggiornamenti. Samsung sta distribuendo la patch di sicurezza di marzo e l’aggiornamento di Samsung Health ai possessori dei dispositivi indossabili Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Il registro delle modifiche dei rispettivi smartwatch afferma che questo aggiornamento software risolve i problemi precedenti relativi all’accuratezza di Samsung Health. Inoltre, come per la gamma Samsung Galaxy Watch6, i dispositivi interessati ottengono la funzionalità Workout Tracker che “sfrutta” lo smartwatch per mostrare i dati dell’allenamento in tempo reale su alcune Smart TV Samsung 2024, incluse la frequenza cardiaca e la durata della sessione, con i dati che possono essere visualizzati anche in sovrimpressione ai video che illustrano gli allenamenti.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch

Per cercare nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Watch è necessario aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato, selezionare il dispositivo, successivamente la voce “Impostazioni orologio”, quindi “Aggiornamento software” e infine “Scarica e installa“. In caso di esito negativo è possibile riprovare dopo qualche giorno per verificare se l’aggiornamento è disponibile per il proprio dispositivo.

