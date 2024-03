Se state cercando un nuovo smartwatch e non disdegnate un nuovo paio di cuffie true wireless, sappiate che su Amazon sono disponibili un paio di proposte intriganti che potrebbero fare al caso vostro. Huawei Watch GT 4 è infatti disponibile in offerta al minimo storico nella versione da 41 e in quella da 46 mm con cuffie Huawei FreeBuds SE 2 incluse: vediamo come approfittarne.

Huawei Watch GT 4 in offerta su Amazon nel bundle con FreeBuds SE 2

Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch lanciato lo scorso settembre in compagnia di diversi altri prodotti della gamma wearable del produttore. Nella giornata di ieri è stata lanciata una variante Spring Edition che può interessare chi desidera un secondo cinturino, ma il dispositivo viene proposto in sconto anche su Amazon, in particolare nelle varianti Brown da 46 mm e White da 41 mm.

Se non conoscete il modello, vi veniamo noi in soccorso. Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch compatibile con Android e iOS, e offre uno schermo AMOLED da 1,32 o 1,43 pollici (in base alla versione, da 41 o da 46 mm) con ghiera in metallo e corpo in acciaio inossidabile. Mette a disposizione GPS, microfono, altoparlante e Bluetooth 5.2, oltre a una batteria da 323 o 524 mAh (rispettivamente 41 e 46 mm) che secondo l’azienda garantisce un’autonomia fino a 14 o 7 giorni con utilizzo leggero.

Tra le funzionalità non mancano il monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24, sistema GNSS dual band con sistema di antenne satellitari migliorato (su versione da 46 mm), monitoraggio della frequenza cardiaca con TruSeen 5.5+, TruSleep 3.0 per l’analisi dei cicli del sonno e compatibilità con più di 100 modalità sportive (con impermeabilità fino a 5 ATM per il nuoto). Permette ovviamente di leggere e rispondere a messaggi e notifiche ricevute dallo smartphone collegato.

Le versioni attualmente in promozione di Huawei Watch GT 4 sono state lanciate lo scorso settembre al prezzo consigliato di 249,90 euro (41 mm, bianco con cinturino in pelle) e 269,90 euro (46 mm, marrone con cinturino in pelle): potete acquistarle in offerta su Amazon a rispettivamente 229 euro e 249 euro con le cuffie wireless Huawei FreeBuds SE 2 incluse. La consegna avviene entro sabato se siete abbonati Amazon Prime.

Le FreeBuds SE 2 sono cuffie true wireless presentate la scorsa estate e lanciate al prezzo consigliato di 49,90 euro: offrono connettività Bluetooth 5.3, gesture per l’interazione personalizzabili, un’autonomia fino a 9 ore (oppure fino a 40 ore considerando le ricariche della custodia) e la ricarica rapida (10 minuti bastano per ottenere 3 ore di riproduzione musicale).

Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione dello smartwatch per fugare eventuali dubbi.

Acquista Huawei Watch GT 4 + FreeBuds SE 2 in offerta (41 mm)

Acquista Huawei Watch GT 4 + FreeBuds SE 2 in offerta (46 mm)

