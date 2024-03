Instagram si conferma una piattaforma in rapida evoluzione e ciò è sottolineato dalle tantissime funzionalità in via di sviluppo che sembrano quasi pronte per l’implementazione e dalle altre novità che vengono rilasciate in maniera abbastanza silenziosa del team di sviluppo.

Negli ultimi giorni, il popolare social network del gruppo Meta ha guadagnato una nuova “funzionalità” pensata per consentire agli utenti di commentare un post o un Reel in maniera più espressiva rispetto all’utilizzo di semplice testo, sole emoji o mix di testo e emoji.

Su Instagram si può commentare con una GIF

Come anticipato in apertura, Instagram ha da poco introdotto una nuova possibilità per permettere agli utenti di risultare più espressivi quando commentano un post o un Reel: da qualche giorno è infatti possibile commentare i contenuti permanenti della piattaforma utilizzando una GIF, una immagine in movimento (una sorta di breve video senza audio) che esprime emozioni, idee e informazioni in modo divertente e conciso.

Sfruttare questa nuova “funzionalità” è abbastanza semplice (e viene mostrato nella galleria d’immagini sottostante):

Raggiungere la sezione dei commenti di un post o un Reel.

Effettuare un tap sul pulsante degli adesivi (collocato in basso a destra).

Selezionare la scheda GIF, cercare la GIF che più vi piace o si addice come risposta a quel contenuto.

Una volta individuata, effettuare un tap su di essa che verrà inviata come commento.

Va precisato che, in certi casi (qualora non venga mostrata la sezione con gli adesivi del vostro Avatar o qualora siate in possesso di un account “professionale”), il secondo e il terzo passaggio potrebbero essere accorpati: quando ciò si verifica, infatti, al posto del pulsante degli adesivi, spunterà direttamente il pulsante GIF che porterà al selettore della GIF da inviare come commento.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare Instagram su smartphone Android, e non perdere le ultime novità introdotte a livello globale dal team di sviluppo dell’app, sarà sufficiente procedere con il download e l’installazione o con la verifica della presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Qualora siate invece interessati a provare le novità in anteprima, è possibile ricorrere al Programma Beta dell’app, disponibile sempre attraverso la pagina dell’app sul Google Play Store o raggiungibile tramite questo link. Nel caso in cui il programma beta fosse momentaneamente al completo, è possibile scaricare e installare i pacchetti APK delle versioni beta di Instagram (ma anche le versioni alpha) attraverso il portale APKMirror (la pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

