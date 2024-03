La One UI 6.1, la nuova versione dell’interfaccia di Samsung basata su Android 14, si sta prendendo più tempo del previsto per giungere sulla stragrande maggioranza dei dispositivi del colosso coreano. Il rilascio sui modelli top di gamma dello scorso anno, in particolare Samsung Galaxy S23 Ultra, dovrebbe essere molto vicino e lo conferma un primo video apparso in rete che mostra l’interfaccia in azione.

La One UI 6.1 ha fatto il suo debutto con i Samsung Galaxy S24 e, sebbene non porti molte novità estetiche rispetto alla One UI 6.0 rilasciata ad ottobre e ancora in fase di arrivo su diversi smartphone Samsung, si concentra maggiormente sull’introduzione di tante funzionalità legate all’intelligenza artificiale e che fanno parte del pacchetto Galaxy AI.

Un video condiviso su X dal noto leaker IceUniverse mostra il nuovo aggiornamento dell’interfaccia in azione su un Samsung Galaxy S23 Ultra, segno che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo anche sui top di gamma del 2023. L’azienda aveva già confermato che l’aggiornamento sarebbe arrivato entro la fine di marzo, dunque dovrebbe essere questione di pochi giorni.

Samsung Galaxy S23 Ultra si mostra con la OneUI 6.1

Nel video, che potete vedere più in basso, possiamo notare che la stragrande maggioranza delle funzionalità della One UI 6.1 che hanno fatto il loro debutto su Galaxy S24, arriveranno anche sulla famiglia Samsung Galaxy S23, in particolare le animazioni dell’interfaccia più fluide e tutto il pacchetto di funzionalità Galaxy AI.

Tra le novità che One UI 6.1 porterà sui dispositivi Samsung dello scorso anno troviamo funzioni come la Traduzione Live, che permette di tradurre in tempo reale le chiamate vocali utilizzando l’app Telefono preinstallata, Cerchia e Cerca che abbiamo già avuto modo di apprezzare su Galaxy S24 e Google Pixel 8 e tutte le varie funzioni di modifica generativa delle immagini scattate con la fotocamera.

Stando al post di IceUniverse su X, però, alcune funzioni presenti su Galaxy S24 non verranno portate su Samsung Galaxy S23 Ultra, tra cui l’Always On Display full screen, la regolazione della vividezza dello schermo, le foto in Super HDR e alcuni algoritmi della fotocamera.

La famiglia Samsung Galaxy S23 (compreso il modello FE), Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5 e i tablet della linea Galaxy S9 saranno i primi a ricevere l’aggiornamento alla One UI 6.1. Ormai dovrebbe essere questione di pochi giorni, se non ore, dunque non ci resta che aspettare la notifica dell’aggiornamento sul nostro smartphone.