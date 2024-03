Tra i tantissimi sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon spicca sicuramente la proposta riguardante Samsung Galaxy S24 Ultra, l’attuale flagship della gamma 2024 del produttore. In particolare, vale la pena parlare del ricco bundle a disposizione grazie ad Amazon e a Samsung stessa, che prevede la possibilità di avere sia le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sia il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE (oltre al caricabatterie, ormai da non dare per scontato): vediamo come approfittarne subito.

Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta con Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Tab S9 FE e caricabatterie

Nella giornata di ieri ha preso il via la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con centinaia di migliaia di sconti messi a disposizione fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024. Contrariamente alle proposte del Prime Day, in questo caso le offerte risultano disponibili per tutti e non sono solo dedicate agli utenti abbonati ad Amazon Prime (ad eccezione delle Offerte WOW! come quella di Google Pixel 8 di ieri, riservate a questi ultimi).

Le offerte Samsung proposte durante l’evento sono tantissime, ma tra queste spiccano quella riguardanti Samsung Galaxy S24 Ultra. Su Amazon sono infatti disponibili in offerta i bundle che includono le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro e il caricabatterie da 25 W, ma non è finita qui: sì, perché l’iniziativa in scadenza il 17 marzo è stata prorogata fino al 24 marzo, e chi acquisterà entro questa data un Samsung Galaxy S24 Ultra e lo registrerà su Samsung Members entro il 23 aprile 2024, otterrà in regalo un Samsung Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi.

Samsung Galaxy S24 Ultra è il vero flagship della gamma di questa prima parte dell’anno: riprende solo alcune delle specifiche dei fratelli, alzando l’asticella soprattutto dal punto di vista fotografico. A bordo abbiamo uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM e da un massimo di 1 TB di memoria interna.

Cinque sensori totali per quanto riguarda il comparto fotografico: sul retro trova spazio una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è un sensore da 12 MP. La batteria raggiunge i 5000 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 45 W e la ricarica wireless. Esattamente come i fratelli più “piccoli”, ha debuttato con Android 14 e One UI 6.1 (con funzionalità Galaxy AI integrate) e riceverà aggiornamenti per sette anni (comprese le versioni di Android), con una promessa simile a quella fatta da Google per i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

In particolare vale la pena segnalarvi le proposte più complete, riguardanti Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta su Amazon nelle versioni da 512 GB (1599 euro) e 1 TB di memoria interna (1699 euro), che mettono al “riparo” da eventuali problemi di memoria (soprattutto per chi scatta tante foto e registra video, magari in 4K). Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro sono già incluse fin da subito insieme al caricabatterie da 25 W (modello EP-T2510NBEGEU), mentre per avere il tablet Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi dovete effettuare la registrazione su Samsung Members (qui per ulteriori dettagli).

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

