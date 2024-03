Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e ciò non riguarda soltanto l’introduzione di nuove funzionalità ma anche le modifiche grafiche per rendere l’interfaccia via via più moderna.

E proprio dal punto di vista dell’interfaccia, gli sviluppatori di Google da parecchio tempo stanno portando avanti un lavoro di adeguamento delle varie app dell’azienda al fine di renderle coerenti tra loro, ciò attraverso l’utilizzo di elementi comuni basati sul linguaggio di design Material 3.

Una piccola novità grafica per Google Messaggi

Un esempio di tale costante lavoro è rappresentato da Google Messaggi, che nelle scorse ore si è arricchita di un nuovo slider per la riproduzione dei contenuti audio.

Se la precedente interfaccia prevedeva soltanto una sottile linea e un cerchio per indicare il punto preciso della riproduzione, la nuova versione dello slider contiene più elementi: il cerchio è stato sostituito da una linea verticale (che non si anima quando viene selezionata o trascinata) e sulla destra si trova un puntino che funge da indicatore di interruzione della traccia inattiva.

Così come viene mostrato da questi screenshot, la nuova interfaccia per l’anteprima dei contenuti audio viene visualizzata nel campo di testo mentre dopo l’invio del messaggio viene visualizzata un’interfaccia diversa.

Questa modifica è stata implementata con l’ultima beta di Google Messaggi (la versione 20240312_00_RC00) e non si sa quando sarà disponibile per tutti in una versione stabile dell’app.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi per Android man mano che vengono rilasciate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: Google Messaggi rende le chat colorate