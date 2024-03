WhatsApp è un’applicazione in perenne aggiornamento con il team di sviluppo che continua a lavorare senza sosta all’implementazione di nuove funzionalità, alla risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti con l’obiettivo di affinare e migliorare sempre di più l’esperienza utente.

L’applicazione di proprietà di Meta sta vivendo settimane intense come testimoniato dalle novità che vi abbiamo raccontato in dettaglio negli ultimi giorni: soltanto recentemente sono state introdotte alcune migliorie come l’arrivo della nuova interfaccia su Android dopo mesi di test, una funzione che dà spazio alle conversazioni più importanti e l’arrivo delle emoji unicode 15.1 sull’app.

Nelle ultime ore il team di sviluppatori ha iniziato a distribuire a un ristretto gruppo di beta tester le versioni 2.24.6.15 e 2.24.6.16 di WhatsApp Beta per Android – scovate dal solito portale specializzato WABetaInfo – che introducono un paio di importanti modifiche volte a offrire un migliore controllo delle conversazioni agli utenti: le novità in questione infatti aggiungono un’opzione per fissare fino a tre messaggi in una conversazione e la possibilità di filtrare le chat attraverso alcuni tab dedicati. Scopriamole insieme.

Su WhatsApp Beta si potranno fissare più messaggi alla volta nelle chat

Partiamo dalla novità in arrivo con la versione 2.24.6.15 dell’app nel ramo beta che consentirà dunque di fissare (o pinnare, in gergo) nella parte superiore di una conversazione fino a tre messaggi introducendo, peraltro, un’interfaccia ad hoc.

Come saprete, finora agli utenti era consentito fissare un messaggio alla volta – sia nelle chat private che nei gruppi o canali – senza alcuna possibilità di modificare o espandere questa opzione; pertanto, ogni qual volta si decidesse di fissare un nuovo messaggio, questo avrebbe sostituito quello precedente che sarebbe così tornato nel caos della conversazione, impossibile da ritrovare se non attraverso una ricerca manuale nella chat.

Grazie a questa novità gli utenti potranno fissare fino a tre messaggi, la loro consultazione sarà possibile attraverso un’interfaccia dedicata su cui scrollare con tanto di indicatore di segnalazione di quale messaggio si sta leggendo; a differenza di quanto accadeva finora all’aggiunta di un nuovo messaggio pinnato, questo andrà a sostituire il suo corrispettivo più datato.

I benefici di questa novità sono evidenti in quanto offrono agli utenti maggiori possibilità di personalizzazione delle proprie conversazioni; lo sono ancora di più, a nostro parere, nei gruppi e canali in cui gli amministratori potranno fissare molteplici messaggi utili ai nuovi membri o al coordinamento del gruppo o canale stesso inserendo indicazioni, norme di comportamento, promemoria riguardo eventi e molto altro, un po’ come accade in altre piattaforme di messaggistica.

Sebbene l’azienda non si sia espressa in merito, è legittimo aspettarsi che WhatsApp possa, in futuro, espandere questa funzione incrementando il numero di messaggi fissati in base al responso degli utenti nei prossimi mesi.

La novità in questione è attualmente in fase di distribuzione per un numero limitato di membri del programma beta di WhatsApp e dovrebbe raggiungerne un numero crescente nel corso delle prossime settimane.

Organizzare le conversazioni diventa più facile grazie ai nuovi filtri

Spostiamoci sull’altra novità di giornata in arrivo con la versione 2.24.6.16 di WhatsApp Beta che punta a offrire uno strumento di organizzazione delle proprie conversazioni – siano esse singole o gruppi – nella schermata principale dell’applicazione.

La funzione in questione è la possibilità di filtrare le chat dell’applicazione attraverso alcune sezioni presenti nella parte superiore dell’interfaccia; in gergo tecnico, queste pillole sono chiamate chips e offrono diverse opzioni con cui filtrare i contenuti dell’applicazione, le avrete viste sicuramente in numerose altre app poiché sono elementi grafici particolarmente importanti per il linguaggio visivo del Material You di Google.

Le pillole in questione considerando pertanto di filtrare le conversazioni tra messaggi non letti, gruppi e molto altro; attualmente la funzione consente solo le due suddette opzioni ma nel corso delle settimane il team di sviluppatori di WhatsApp dovrebbe introdurne di più peculiari.

È indubbio come la possibilità di filtrare le conversazioni renda più semplice per gli utenti individuare e accedere rapidamente alle chat di cui hanno bisogno in un determinato momento senza dover scorrere tra le stesse.

Peraltro, questa novità risponde a una richiesta degli utenti di lunga data, dimostrando come WhatsApp ascolti attivamente il feedback degli utenti rispondendo di conseguenza col fine ultimo di migliorare l’esperienza per tutti.

