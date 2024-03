Il 5G dei Google Pixel è ufficialmente sfruttabile in almeno 38 Paesi

La connettività 5G è realtà già da qualche anno e viene ormai supportata da tutti gli smartphone di ultima generazione in un numero crescente di mercati e Google, che ha abbracciato questa tecnologia a partire da Google Pixel 4a (5G), continua ad aggiornare periodicamente la pagina ufficiale dedicata al servizio: a seguito dell’ultimo aggiornamento, la lista è arrivata a comprendere 38 Paesi o aree geografiche in cui il servizio è sfruttabile.

La pagina è intitolata 5G su Pixel e sottolinea come “I telefoni Pixel funzionano con tutti i principali operatori. Tuttavia, non tutti i telefoni Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a (5G), Pixel 5 e Pixel 4a (5G) supportano tutte le reti 5G”. Insomma, per scongiurare brutte sorprese, il colosso di Mountain View invita a consultare la lista ufficiale, avvertendo che “Le reti 5G degli operatori non in elenco potrebbero non essere compatibili con i telefoni Pixel”.

Come potete vedere dalle immagini seguenti, sono ormai 38 i Paesi nei quali sono presenti degli operatori con reti 5G compatibili con un telefono Pixel 4a (5G) o versioni successive. A dicembre 2023, il totale si fermava a 31 e tutte le nuove aggiunte sono nel Vecchio Continente: Croazia, Grecia, Ungheria, Islanda, Lettonia, Liechtenstein e Slovacchia. Restringendo il campo ai soli Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, le reti di ultima generazione risultano ufficialmente sfruttabili solo in 20 dei Paesi elencati. Insomma, il lavoro da fare è ancora parecchio e Google deve darsi da fare con test e certificazioni.

Tra i Paesi in elenco figura naturalmente anche il nostro: in Italia, gli smartphone Google Pixel sono ufficialmente utilizzabili in 5G sulle reti dei seguenti operatori: Iliad, TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb.

La pagina 5G su Pixel contiene anche altre informazioni di base sul 5G — requisiti, icone, servizio —, per maggiori dettagli vi invitiamo a visitarla.