Come annunciato da Google stessa sul finire dello scorso anno, YouTube Music si sta preparando a diventare la nuova casa dei podcast per gli utenti Google in sostituzione a Google Podcasts. In virtù di questa transizione, oltre a funzionalità dedicate come i download e la riproduzione in background, il team di sviluppo del colosso di Mountain View sta lavorando per implementare il “Trim Silence” all’interno dell’app, una feature molto richiesta che permetterà di saltare automaticamente le parti di silenzio all’interno degli episodi dei podcast.

L’implementazione della funzione Taglia i Silenzi su YouTube Music sembra vicina

Il Trim Silence (o Strip Silence) è una funzione presente nella maggior parte delle app che permettono la riproduzione di podcast che consente di rimuovere i segmenti di silenzio da un episodio, rendendo l’ascolto più fluido e piacevole. Questa feature analizza l’audio del podcast individuando le pause più lunghe di un certo intervallo (di solito 1-2 secondi) e le taglia automaticamente, senza alterare il contenuto.

Molti ascoltatori apprezzano la funzione Taglia i Silenzi perché permette di risparmiare tempo, soprattutto nei podcast che contengono al loro interno molte pause o momenti di silenzio tra una frase e l’altra; inoltre, rimuovendo l’audio vuoto si ottimizza anche l’utilizzo della memoria dello smartphone, dato che i file podcast risultano più leggeri.

Analizzando il codice della versione v6.43.52 dell’app YouTube Music, i colleghi del sito 9to5Google hanno scoperto che il team di sviluppo sta lavorando per portare la funzione Taglia i Silenzi anche sulla piattaforma di streaming musicale di Google. Al momento non ci sono ancora dettagli su come funzionerà esattamente la feature, ma è probabile che ricalcherà quanto già visto su app concorrenti come Spotify, Apple Podcast e Pocket Casts.

L’utente dovrebbe avere la possibilità di attivare o disattivare il Trim Silence nelle impostazioni dell’app e di regolare la soglia di silenzio, cioè la durata minima delle pause da rimuovere (ad esempio 1 secondo, 1,5 secondi, 2 secondi). Non è chiaro se la funzione sarà attiva di default o se andrà abilitata manualmente.

Inoltre – ma si tratta soltanto di una supposizione, almeno per il momento – potrebbe essere implementata un’opzione per saltare manualmente le parti di silenzio, magari con dei pulsanti avanti/indietro di 10-30 secondi come già avviene per la musica. Questo consentirebbe un controllo più “granulare” sui podcast, permettendo di saltare anche eventuali interruzioni pubblicitarie.

Di seguito potete consultare le stringhe di codice che suggeriscono l’aggiunta di questa funzionalità su YouTube Music:

<string name=”trim_silence_label”>Trim silence</string> <string name=”trim_silence_description”>Skip stretches of silence during episodes</string>

Al momento Google non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo della funzione Taglia i silenzi su YouTube Music né ha fornito tempistiche precise per il suo rilascio. Tuttavia, considerando che la migrazione completa da Google Podcasts è prevista a partire da aprile 2024, è probabile che la funzione verrà implementata entro la metà di quest’anno, o tutt’al più entro la fine dell’anno corrente.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Google per scoprire come sarà implementato il Trim Silence e quando sarà effettivamente disponibile su YouTube Music. Nel frattempo, gli utenti possono iniziare a prepararsi al grande salto esportando i propri podcast preferiti tramite gli strumenti di migrazione forniti da Big G.

