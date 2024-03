Google consente già alle aziende di creare i propri profili aziendali, in modo che possano offrire alle persone un accesso immediato a informazioni sull’attività in questione, come la posizione, le informazioni di contatto, gli orari di apertura, la valutazione e le foto dei punti vendita, tuttavia i profili Google non mettono a disposizione uno spazio per il marketing aziendale.

Google ha da poco annunciato che sta provvedendo a tale mancanza consentendo alle attività di collegare gli account dei social, visto che i marketing aziendale è sempre più importante su queste piattaforme.

Google migliora il marketing delle aziende incorporando i post dei social

In pratica Google preleverà automaticamente i post più recenti dagli account dei social media collegati all’attività e li visualizzerà nella parte inferiore in una sezione dedicata intitolata “Aggiornamenti sui social media”. Ecco un esempio su un dispositivo mobile.

Questa nuova funzionalità offrirà alle aziende la possibilità di mostrare i loro ultimi post sui social media anche sul proprio profilo aziendale e collegando account da piattaforme come Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, Pinterest e LinkedIn, le attività potranno espandere la propria presenza online con il minimo sforzo, raggiungendo e coinvolgendo più clienti.

Nel proprio profilo aziendale, la funzionalità apparirà in Modifica profilo → Informazioni aziendali → Contatto → Profili social e per collegare un account basterà incollare l’URL del proprio account utente.

Al momento questa novità non è ancora ampiamente disponibile, poiché solo poche aziende in alcuni mercati vedono l’opzione nei loro profili aziendali di Google.

Potrebbe interessarti: Ricerca Google ora è in grado di inviarvi le notifiche sui vostri interessi