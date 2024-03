Dopo aver introdotto nei mesi scorsi la possibilità di reagire agli stati e di condividere note vocali fino a 30 secondi, ora il team di sviluppo di WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo con oltre 2 miliardi di utenti attivi, sta lavorando su un’altra interessante novità che potrebbe arrivare presto, ossia le menzioni negli stati.

Al via il test delle menzioni negli stati su WhatsApp, per ora solo in versione Beta

A partire dalla versione 2.24.6.19 beta per Android è stata individuata una nuova funzione, attualmente in fase di sviluppo, che permetterà di menzionare i contatti all’interno degli aggiornamenti di stato.

Attualmente, quando si pubblica uno stato su WhatsApp, è possibile includere testo, immagini, video, GIF e link, ma non è possibile taggare o menzionare direttamente altri utenti. Con questa nuova funzione, invece, sarà possibile citare i propri contatti negli stati semplicemente usando il classico simbolo della chiocciola “@” seguito dal nome del contatto, in modo simile a quanto già avviene nei gruppi e nelle singole chat.

Una volta che un contatto verrà menzionato in uno stato, riceverà una notifica specifica che lo avviserà di essere stato citato, così da non perdersi l’aggiornamento. Inoltre, toccando la menzione si verrà indirizzati direttamente al profilo del contatto menzionato.

Questa novità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per creare maggiore interazione e coinvolgimento con i propri contatti attraverso gli stati. Ad esempio, si potranno creare sondaggi o fare domande menzionando direttamente le persone da cui si vuole ricevere una risposta, oppure si potranno taggare gli amici quando si pubblica uno stato con una loro foto o un ricordo condiviso.

Al momento non è ancora chiaro quando questa funzione verrà effettivamente rilasciata in modo stabile per tutti gli utenti. Essendo ancora in fase di sviluppo, potrebbe volerci ancora qualche settimana o mese prima di vederla nell’app ufficiale. Va precisato che, comunque, non è detto che l’implementazione finale sia esattamente come quella individuata nella versione beta, in quanto nel corso dello sviluppo potrebbero essere apportate modifiche e miglioramenti.

Tuttavia, il fatto che il team di WhatsApp stia lavorando per aggiungere le menzioni negli stati è un chiaro segnale di come l’azienda voglia continuare a rendere sempre più completa e social l’esperienza offerta dalla piattaforma, andando oltre la semplice messaggistica istantanea. D’altronde, la funzione degli stati è stata aggiunta nel 2017 proprio per permettere agli utenti di condividere aggiornamenti della propria giornata in modo simile alle Storie di Instagram e Facebook, e ora con le menzioni questo aspetto verrà ulteriormente enfatizzato.

Non resta quindi che attendere ulteriori notizie da parte di WhatsApp per scoprire quando potremo iniziare ad utilizzare le menzioni negli stati e tutte le possibilità offerte da questa nuova funzione. Nel frattempo, l’app continua ad aggiornarsi con tante altre novità, come i messaggi effimeri, le chat vocali e i pagamenti, confermandosi come uno degli strumenti di comunicazione più apprezzati e utilizzati a livello globale.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto rigarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.24.6.19 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione 2.24.6.16 qui.

Potrebbero interessarti anche: Google spiega come sono nati i suoni dei Google Pixel 8 e La pacchia è finita: Amazon Italia modifica il periodo di reso per tanti prodotti

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.