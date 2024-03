La notizia era nell’aria, dopo quanto visto in Germania solo pochi giorni fa: anche Amazon Italia dimezza ufficialmente il periodo di reso per tanti prodotti, passando dai canonici 30 giorni proposti finora ai più classici 14 giorni, allineati a quelli previsti per legge per gli acquisti online. Una vera e propria rivoluzione per il colosso dell’e-commerce, introdotta probabilmente per contrastare almeno in parte il fenomeno dilagante dei “furbetti” del reso, ma che va a colpire tutti.

L’annuncio è ufficiale: Amazon ridurrà anche in Italia da 30 a 14 giorni il periodo previsto per i resi degli articoli acquistati a partire dal 25 marzo 2024 e appartenenti a determinate categorie, tra le quali compare prevedibilmente l’elettronica, compresi smartphone Android, tablet, PC e tanto altro. La novità tanto discussa prevede dunque il passaggio ai normali 14 giorni, ossia quelli previsti dalla legge per gli acquisti online.

Più precisamente, queste sono le categorie coinvolte dalla modifica:

Foto e fotocamere

Elettronica

Cancelleria e prodotti per l’ufficio

Informatica

Wireless

Videogiochi

Musica e video/DVD

Sono esclusi esplicitamente i dispositivi Amazon (come quelli delle linee Echo, Fire TV e così via) e quelli Amazon Renewed. La modifica sarà operativa dal 25 marzo 2024: visto il poco “preavviso”, per il primo mese Amazon concederà comunque resi oltre i 14 giorni, per poi diventare inflessibile dal 25 aprile 2024. Naturalmente questa modifica sarà indicata direttamente nelle varie pagine dei prodotti, esattamente come allo stato attuale vengono riportati i 30 giorni.

Il colosso dell’e-commerce non ha fornito per ora dettagli sulle motivazioni di questo cambiamento, ma possiamo immaginare che si tratti probabilmente della più classica delle situazioni nelle quali per colpa di qualcuno ci vanno di mezzo tutti: evidentemente Amazon si è stufata dei furbi che acquistano i prodotti (soprattutto di elettronica), li utilizzano per qualche settimana e poi li restituiscono per ottenere il rimborso sfruttando l’ampio periodo di reso.

Non resta dunque che abituarci alla novità: niente più periodo di reso di 30 giorni per le suddette categorie su Amazon. Ritenete che il colosso abbia fatto bene a scendere a 14 giorni? Fateci sapere la vostra.

