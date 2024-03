Chi acquista uno dei vari prodotti della gamma Google Pixel non lo fa solo per le loro caratteristiche tecniche e il design ma anche per il supporto che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e che si tramuta in costanti aggiornamenti software, funzionalità esclusive e servizi volti a migliorare l’esperienza complessiva.

Un esempio è rappresentato dal servizio per la sostituzione delle cuffie Google Pixel Buds, soluzione che il colosso statunitense nelle scorse ore ha esteso a nuovi mercati (è disponibile anche in Italia).

Un comodo servizio per le cuffie Google Pixel Buds

Con un post pubblicato sul sito dedicato al supporto il team di Google ha annunciato che la sostituzione self service della serie Google Pixel Buds è ora disponibile nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Irlanda, Giappone, Australia, Singapore, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Taiwan, Austria, Belgio, Svizzera, e Portogallo.

Ricordiamo che questa soluzione consente agli utenti di acquistare in modo semplice uno degli auricolari o la custodia di ricarica in caso di smarrimento o di danneggiamento, così da non dovere riacquistare l’intera confezione di vendita.

Per sfruttare tale servizio è sufficiente cliccare su questo link e seguire la procedura guidata, indicando il motivo della sostituzione, il modello da sostituire e il pezzo preciso (l’auricolare sinistro, quello destro o la custodia di ricarica).

A questo punto viene visualizzato il carrello con il riepilogo dell’ordine e la possibilità di procedere al pagamento per acquistare il pezzo desiderato (che verrà spedito direttamente all’indirizzo indicato).

All’inizio di ottobre Google ha lanciato due nuove colorazioni per Google Pixel Buds Pro, che ad oggi rientrano tra le cuffie true wireless più interessanti fra quelle al momento disponibili. E con questo servizio di sostituzione lo sono ancora di più.

