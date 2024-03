Alla ricerca di un nuovo smartphone Android e state puntando alla fascia media? Allora potreste dare un’occhiata su Amazon perché è in offerta Motorola Edge 40 Neo con uno sconto di più di 100 euro rispetto al listino iniziale. Vediamo come approfittarne subito.

Motorola Edge 40 Neo in offerta su Amazon con un generoso sconto

Motorola Edge 40 Neo ha fatto il suo debutto lo scorso settembre, seguendo a distanza di qualche mese i fratelli Motorola Edge 40 Pro e Motorola Edge 40. Si tratta di uno smartphone Android di fascia media che condivide alcune caratteristiche con i due modelli appena citati, ma che si posiziona su un gradino più basso: ne consegue anche un prezzo di vendita inferiore, ancora di più considerando la promozione valida in queste ore.

Tra i punti di forza di Edge 40 Neo possiamo citare lo schermo pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7030 con CPU octa-core, supportato da ben 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna: numeri non facili da trovare su questa fascia di prezzo.

Il comparto fotografico offre tre sensori in tutto: sul retro trova spazio una doppia fotocamera con sensore principale Ultra Pixel da 50 MP (con OIS e PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 13 MP (anche per macro e profondità di campo), mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/GLONASS/Galileo e porta USB Type-C, così come speaker stereo, lettore d’impronte integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è generosa: a bordo abbiamo 5000 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 68 W.

Lo smartphone della casa alata è arrivato sul mercato con Android 13 e My UX, ma dovrebbe ricevere a breve l’aggiornamento ad Android 14. Tra le funzionalità più apprezzate già a disposizione possiamo citare Moto Secure e la possibilità di creare uno spazio sicuro per limitare e controllare l’accesso ai dati più importanti.

Motorola Edge 40 Neo ha debuttato nella sola configurazione da 12-256 GB al prezzo consigliato di 399,99 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon con più di 100 euro di sconto. Lo smartphone è infatti disponibile sul sito a 289 euro nella vivace colorazione Caneel Bay (realizzata in collaborazione con Pantone), venduto e spedito da Amazon con consegna compresa nel prezzo. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso:

Acquista Motorola Edge 40 Neo in offerta

Leggi anche: Recensione Motorola Edge 40 Pro: completo e con un’ottima ricezione