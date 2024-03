Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 sono sempre più vicini al lancio. Gli attesi smartphone Android di fascia media hanno ora una data di presentazione ufficiale, mentre spuntano ulteriori anticipazioni, tra configurazioni da 12 GB di RAM, una nuova immagine e indicazioni sul supporto software. Procediamo con ordine e scopriamo tutto ciò che è trapelato e che è stato confermato direttamente dal produttore.

Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 hanno una data di presentazione ufficiale

La divisione indiana di Samsung ha appena rivelato la data di lancio ufficiale di Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35, due smartphone che sono stati protagonisti di numerose indiscrezioni in questi giorni. Quando i rumor si fanno così intensi, solitamente vuol dire che la presentazione è vicina, e in effetti è proprio così: i due dispositivi di fascia media vedranno la luce l’11 marzo 2024 alle ore 10 italiane, come confermato dal sito ufficiale di Samsung India. Non sappiamo per il momento se saranno disponibili sul mercato dal giorno stesso e se arriveranno a livello globale nello stesso momento.

I due smartphone sono anche protagonisti di un breve video teaser e di alcune ulteriori anticipazioni, che sottolineano il design con resistenza ad acqua e polvere e le capacità fotografiche con poca luce, ma che non offrono specifiche tecniche precise. Galaxy A55 dovrebbe essere il modello più curato, con un frame in metallo e un nuovo chip Exynos di fascia media.

Nuova foto per Samsung Galaxy A55, che avrà fino a 12 GB di RAM

Una giornata ricca di anticipazioni per chi è interessato ad acquistare Samsung Galaxy A55. Dopo le foto di qualche giorno fa, lo smartphone Android spunta quest’oggi in una nuova immagine che sembra presa da una recensione: possiamo notare un cornice piatta, l’ormai tipico design delle fotocamere posteriori disposte in verticale e persino l’elemento chiamato Key Island, che mette in risalto i pulsanti laterali.

Guardando con attenzione sembra che il materiale utilizzato per il frame laterale sia metallico, come anticipato da alcune indiscrezioni dei giorni scorsi. Dopo la decisione dello scorso anno di tornare al vetro con Galaxy A54, pare che quest’anno Samsung voglia alzare ulteriormente l’asticella.

I rumor puntano su uno schermo AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ e sul SoC Exynos 1480, che a quanto pare potrà essere affiancato da ben 12 GB di RAM nel modello più completo. Questo si può dedurre dagli ultimi benchmark spuntati su Geekbench, segnalati da Sammobile, ma per il momento ovviamente non ci sono certezze: da un lato suonerebbe strano vedere una configurazione più “ricca” sulla fascia media rispetto a quella alta, ma potrebbe anche trattarsi di un errore o comunque di una versione riservata ad alcuni mercati.

Sette anni di aggiornamenti anche per Galaxy A55 e A35? Niente da fare

Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35 avranno sette anni di aggiornamenti come gli smartphone di fascia alta e premium? A quanto pare no, ed è piuttosto comprensibile. Il trattamento riservato per la prima volta a Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che ricalca quello di Google con Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sembra essere destinato a rimanere su una fascia di prezzo più alta.

Lo stesso sito teaser di Samsung India che abbiamo visto più su, tra le varie informazioni cita il supporto software: a quanto pare i due nuovi componenti della gamma Galaxy A 2024 riceveranno quattro aggiornamenti Android e cinque anni di patch di sicurezza, e dovrebbero dunque arrivare fino ad Android 18. Non si tratta di un supporto longevo come quello dei Galaxy S24, ma diciamo che non ci possiamo lamentare. Entrambi saranno quasi certamente commercializzati già con la One UI 6.1, naturalmente affiancata ad Android 14. Non dovrebbero essere presenti le funzionalità Galaxy AI degli ultimi flagship, ma non è da escludere a priori l’integrazione di almeno qualche funzione “minore”.

Non ci resta che attendere pochi giorni per conoscere tutto su Samsung Galaxy A55 e Galaxy A35: manca ormai meno di una settimana alla data di presentazione. Quale dei due state puntando in particolare?

In copertina Samsung Galaxy A54 5G

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S24+: AI a portata di mano