Google è al lavoro per perfezionare una delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale di Gmail per Android, che abbiamo iniziato a scoprire qualche settimana fa: stiamo parlando della dettatura vocale con IA integrata per la redazione delle email, che può contare su qualche miglioramento. Vediamo cosa è cambiato.

Miglioramenti per la dettatura vocale con IA per Gmail

Alla fine di gennaio abbiamo iniziato a dare un’occhiata a una nuova funzione di intelligenza artificiale per Gmail, che consente di unire la dettatura vocale all’IA. Scrivere messaggi email usando la voce è già possibile da parecchio, anche semplicemente sfruttando la tastiera, ma la nuova funzione può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale; quest’ultima va a redigere il testo dopo che l’utente ha premuto su “Crea”.

Questa novità, anticipata da alcuni screenshot, non è ancora disponibile per tutti, ma richiedeva e richiede tuttora l’attivazione di un apposito flag disponibile a partire dalla versione 2023.12.31.599526178 di Gmail. La stessa fonte di allora, ossia @AssembleDebug, ci fornisce qualche dettaglio sui perfezionamenti in atto per questa funzione: in base a quanto possiamo vedere nell’immagine qui sotto, Google ha leggermente modificato l’interfaccia utente, aggiungendo il pulsante di registrazione vocale all’interno dello spazio di immissione del messaggio stesso.

Non sappiamo ancora quando vedremo questa funzionalità a livello concreto, ma siamo certi che ne sapremo di più nelle prossime settimane. Nell’attesa potete verificare di disporre della più recente versione di Gmail passando per il Google Play Store e il badge qui in basso.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 8: quello da prendere, il compatto senza rinunce