Nuovi aggiornamenti in distribuzione in queste ore per diversi smartphone Android, tra patch di sicurezza e altri cambiamenti: da un lato abbiamo OnePlus che propone diverse novità per OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus Nord 3 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Open, dall’altra Samsung, che aggiorna Galaxy M14 5G. Andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamenti OnePlus Open, OnePlus 10 Pro e OnePlus 10R

Iniziamo da OnePlus Open, OnePlus 10 Pro e OnePlus 10R, che stanno tutti accogliendo le patch di sicurezza di febbraio 2024. Lo smartphone pieghevole sta ricevendo OxygenOS 14.0.0.501 attraverso il firmware CPH2551_14.0.0.501(EX01), che include anche miglioramenti di stabilità e performance generali, miglioramenti per l’esperienza di visualizzazione dei dettagli meteo e uno switch per le visualizzazioni di anno/mese/giorno nelle impostazioni.

OnePlus 10 Pro accoglie OxygenOS 14.0.0.500 a partire dall’India con il firmware NE2211_14.0.0.500(EX01): oltre alle suddette correzioni di sicurezza, le novità elencate dal produttore cinese comprendono miglioramenti generici a stabilità e performance, la soluzione a un problema di crash di alcune app, la soluzione a un problema con le card NFC in certi scenari, la soluzione a un problema con alcune foto che non venivano visualizzate negli album, la soluzione a un problema con la tastiera mobile in-game, miglioramenti per l’esperienza di visualizzazione dei dettagli meteo e uno switch per le visualizzazioni di anno/mese/giorno nelle impostazioni.

Anche OnePlus 10R sta ricevendo OxygenOS 14.0.0.500 a partire dall’India, con i firmware CPH2423_14.0.0.500(EX01) e CPH2411_14.0.0.500(EX01) (per l’Endurance Edition): le novità includono le patch di febbraio 2024, la possibilità di scegliere di mostrare l’indicatore di registrazione dello schermo in una finestra mobile o sulla barra di stato, uno switch per le visualizzazioni di anno/mese/giorno nelle impostazioni e la rimozione della funzione di streaming in background sulla Smart Sidebar.

Novità aggiornamenti OnePlus Nord 3 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Giornata ricca di aggiornamenti in casa OnePlus: in queste ore stanno iniziando a ricevere nuovi update anche OnePlus Nord 3 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Il primo accoglie OxygenOS 14.0.0.500 con il firmware CPH2491_14.0.0.500(EX01), mentre il secondo OxygenOS 14.0.0.301 con il firmware CPH2381_14.0.0.301(EX01).

Le novità per OnePlus Nord 3 5G includono le patch di sicurezza di febbraio 2024, la possibilità di utilizzare lo sblocco tramite impronta digitale senza riattivare lo schermo, la possibilità di scegliere di mostrare l’indicatore di registrazione dello schermo in una finestra mobile o sulla barra di stato, miglioramenti per l’esperienza di visualizzazione dei dettagli meteo e uno switch per le visualizzazioni di anno/mese/giorno nelle impostazioni.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G accoglie miglioramenti per la stabilità e le performance del sistema, miglioramenti per l’esperienza di gioco, la soluzione a un problema di visualizzazione o lag che poteva verificarsi alla chiusura di un’app, la soluzione a un problema con le frequenze di aggiornamento specifiche delle app, la soluzione a un problema con la chiusura delle conference call, la soluzione a un problema con l’inoltro delle chiamate, miglioramenti per la stabilità della Fotocamera e la soluzione a un problema con la registrazione di un video in modalità time-lapse con filigrana abilitata.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy M14 5G

Chiudiamo con Samsung Galaxy M14 5G (SM-M146B), che sta ricevendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio 2024. Queste ultime, come abbiamo visto nel consueto bollettino di sicurezza pubblicato dal produttore, portano un totale di 72 correzioni, 61 delle quali provengono da Google, mentre le restanti 11 riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano. Il firmware è il M146BXXS3BXB1 ed è disponibile in vari Paesi nei quali lo smartphone è stato commercializzato.

Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non qualche bugfix o perfezionamento di stabilità non specificato.

Come aggiornare OnePlus Open, OnePlus 10 Pro, 10R, OnePlus Nord 3 5G, Nord CE 2 Lite 5G e Samsung Galaxy M14 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per OnePlus Open, OnePlus 10 Pro, OnePlus 10R, OnePlus Nord 3 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per controllare su Samsung Galaxy M14 5G potete invece andare in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch.

Leggi anche: Recensione OnePlus Watch 2: cambia le regole del gioco