Torniamo a parlare dello standard RCS (Rich Communication Services), un tema a cui Google sta prestando molte attenzioni ormai da tempo come testimoniato dai vari aggiornamenti dell’ultime settimane dell’app Google Messaggi che puntano ad arricchire le chat RCS all’interno della stessa con novità come il supporto al Dual SIM, l’introduzione di uno sfondo per le chat RCS e del supporto alle immagini Ultra HDR.

Negli ultimi giorni le chat RCS sono balzate nuovamente all’attenzione di appassionati e addetti ai lavori per via di un problema riscontrato con i dispositivi Android con root e custom ROM che impedirebbe il corretto funzionamento dei messaggi RCS all’interno dell’app. Facciamo chiarezza.

Le chat RCS di Google Messaggi non vanno d’accordo col modding

La questione è stata messa in luce da un utente tramite un post su Reddit in cui ha voluto investigare i problemi di invio e ricezione dello smartphone della propria partner, ovvero un OnePlus 7 Pro “rootato” con PixelExperience, custom ROM molto gettonata nell’ambiente del modding. L’utente ha poi effettuato un controllo ulteriore replicando le stesse condizioni su un altro smartphone e con un’altra custom ROM riscontrando gli stessi errori.

Stando a quanto scoperto l’errore impedisce in ogni caso di inviare o ricevere messaggi RCS senza ottenere alcun feedback di errore dall’interfaccia stessa come accade quando l’invio di un messaggio fallisce; un simile errore di compatibilità era stata riscontrato mesi fa su Google Wallet ma in questo caso l’utente veniva prontamente avvisato da un prompt d’errore quantomeno informandolo dell’accaduto.

La questione, evidente nel video diffuso dall’utente, impedisce dunque l’invio dei messaggi, i quali scompaiono dopo pochi secondi, ma allo stesso tempo non consentono di visualizzare eventuali messaggi ricevuti, costringendo le persone a un limbo in cui non sono a conoscenza del numero di messaggi in entrata (sempre che ce ne siano) né possono comunicare con i propri contatti.

Google pare sia a conoscenza della situazione e avrebbe confermato nelle scorse ore che ad alcuni di questi telefoni non è consentito utilizzare RCS citando come motivazione la necessità di prevenire spam e abusi assicurandosi che i dispositivi rispettino le “misure operative” dello standard RCS; oltre a questo il colosso si è detto a lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Peraltro, gli SMS e MMS continuano a funzionare normalmente anche sui suddetti dispositivi Android avvalorando ancora di più la tesi che vede nel protocollo di sicurezza RCS il vero fattore di incompatibilità.

Come spesso accade nella comunità del modding, i più esperti sono riusciti ad risolvere temporaneamente il problema aggirando la funzione di sicurezza dello standard RCS (Play Integrity API) che starebbe causando il malfunzionamento.

Sebbene la questione non abbia impattato il pubblico generalista ma una fetta più ristretta di utenti, è comunque un problema che merita attenzione in quanto va a colpire uno delle peculiarità di Android fin dagli albori ovvero il modding; ci auspichiamo che Google, con lo standard RCS su Google Messaggi, possa trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza degli utenti e la personalizzazione del proprio dispositivo Android.

