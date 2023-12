Il team di sviluppatori di Google Messaggi continua ad implementare nuove funzionalità con l’obiettivo di rendere questo prodotto sempre più completo e piacevole da usare, a conferma del fatto che rientra tra quelli a cui il colosso di Mountain View tiene in modo particolare.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una novità che ha come obiettivo quello di aiutare gli utenti a capire più rapidamente se si trovano di fronte ad una conversazione che supporta lo standard RCS: ci riferiamo ad uno sfondo per questo genere di chat.

Una piccola novità grafica per Google Messaggi

Lo sfondo per le chat RCS di Google Messaggi è costituito da cerchi o bolle sovrapposti e pare che sia sfruttata anche la funzionalità Dynamic Color, con un effetto piuttosto evidente quando lo smartphone usa un tema chiaro e un po’ più discreto in modalità scura.

Vi sono vari modi in cui Google Messaggi può gestire questa nuova funzionalità, come ad esempio la sincronizzazione dello sfondo con l’altra persona nella conversazione. Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dovrebbe anche aggiungere un’apposita opzione per disabilitarla completamente.

Tra le altre novità di questa interfaccia vi sono il prompt nel campo componi e il badge sopra gli avatar degli utenti nella lista delle conversazioni.

Al momento non è chiaro quanto diffusa sia la disponibilità di questa nuova funzionalità, che pare essere ancora in fase di test. Non vi sono informazioni, pertanto, su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

