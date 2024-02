I Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra stanno ricevendo il secondo aggiornamento software della loro fin qui breve carriera.

Il rilascio del nuovo aggiornamento è stato avviato da Samsung, in forma graduale, a distanza di due settimane dal primo aggiornamento che ha portato con sé una importante novità, messa a punto seguendo i feedback degli utenti, ed è arrivato sulle unità vendute in Italia da pochi giorni.

I Samsung Galaxy S24 si aggiornano di nuovo

Come anticipato in apertura, a poche settimane di distanza dal precedente aggiornamento (il primo per i flagship del colosso sudcoreano), i Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra tornano ad aggiornarsi, a partire dalle unità del mercato sudcoreano che stanno ricevendo in queste ore la build S92xNKSU1AXBA.

Se per il primo aggiornamento abbiamo dovuto attendere circa un mese dal lancio dei tre smartphone (avvenuto il 17 gennaio scorso), questo secondo aggiornamento arriva a stretto giro di posta, sintomo del fatto che, probabilmente, ci fossero alcuni bug da sistemare ma (forse) non solo.

La nuova build in distribuzione (ancora One UI 6.1 basata su Android 14), che ha un peso di circa 419 MB su Galaxy S24 Ultra (un pacchetto decisamente più leggero rispetto a quello del primo aggiornamento che pesava oltre 700 MB), mantiene le patch di sicurezza aggiornate al 1 febbraio 2024.

La presenza della lettera “U” nel codice della build, suggerisce che l’aggiornamento possa includere nuove funzionalità o modifiche/risoluzione di bug. Le note di rilascio ufficiali di Samsung, però, non rivelano nessuna aggiunta, menzionando esclusivamente alcuni miglioramenti alla stabilità del sistema.

L’aggiornamento è atteso in Italia nelle prossime settimane

Considerando che, alla pari delle unità vendute in Corea del Sud, anche i Samsung Galaxy S24 venduti in Europa (Italia inclusa) hanno ricevuto il precedente aggiornamento, seppur con un paio di settimane di ritardo, è lecito attendersi che questo aggiornamento possa arrivare anche in Italia nelle prossime settimane.

Certo è che, a giorni, verranno pubblicati tutti i bollettini relativi alle patch di sicurezza di marzo 2024 e, storicamente, Samsung è in prima fila per l’implementazione degli ultimi accorgimenti sul fronte della sicurezza sui propri smartphone. Vedremo, quindi, se questa risoluzione di bug arriverà dalle nostre parti prima del rilascio delle nuove patch di sicurezza o proprio con le nuove patch di sicurezza.

