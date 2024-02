Sono le ultime ore per portarsi a casa due dei modelli di fascia media più apprezzati di casa Samsung a prezzo scontato sullo shop online ufficiale. Samsung Galaxy A54 5G e Samsung Galaxy A34 5G possono contare su sconti, extra sconti direttamente nel carrello e su un coupon, ma la promozione è valida solo fino al 29 febbraio 2024. Vediamo come approfittarne sul Samsung Shop Online prima della scadenza.

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G in super offerta ancora per poche ore

Samsung Galaxy A54 5G è senza dubbio uno degli smartphone più popolari del produttore sud-coreano, soprattutto tra coloro che non vogliono spendere troppo spingendosi fino alla gamma Galaxy S. Lanciato la scorsa primavera in compagnia del fratello minore, anch’esso in promozione, lo smartphone offre uno schermo Infinity-O Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore delle impronte digitali integrato. Il cuore è costituito dal SoC Exynos 1380 octa-core, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD).

Il comparto fotografico dello smartphone è composto in tutto da quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente un sensore grandangolare da 32 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Lato connettività non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W, anche se vale la pena specificare che il caricabatterie non è incluso nella confezione.

Galaxy A54 5G è uscito con Android 13 e One UI 5.1, ma ha già ricevuto Android 14 con la One UI 6.0. Nei prossimi mesi accoglierà la One UI 6.1 con diverse novità, anche se su questa fascia di prezzo potrebbero non arrivare tutte le funzionalità Galaxy AI che hanno debuttato sui Galaxy S24 e che sono in arrivo sui Galaxy S23 e non solo.

Samsung Galaxy A54 5G ha debuttato al prezzo consigliato di 499,90 euro (128 GB) o di 569,90 euro (256 GB), ma sul Samsung Shop Online potete combinare sconti, extra sconti e coupon per arrivare a spendere quasi la metà: bastano 266,42 euro per acquistare la versione da 128 GB, oppure 295,30 euro per salire a quella da 256 GB. Per arrivare a queste cifre non dovete fare altro che seguire i link qui sotto, aggiungere lo smartphone desiderato al carrello e digitare il coupon GALAXY4U nel campo dedicato ai codici promozionali. Le offerte sono valide per tutte le colorazioni disponibili (Awesome White, Awesome Violet, Awesome Lime e Awesome Graphite) e con login all’account Samsung.

Chi vuole spendere ancora meno può optare per il fratello Samsung Galaxy A34 5G, che condivide solo una piccola parte delle specifiche con il modello qui sopra. In questo caso abbiamo uno schermo Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione FHD+, sempre con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, mentre il SoC è il MediaTek Dimensity 1080, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (sempre espandibile tramite scheda microSD).

Il comparto fotografico vede la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di una singola anteriore: sul retro abbiamo un sensore principale da 48 MP con OIS, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 5 MP; per i selfie c’è un sensore da 13 MP. A livello di connettività e batteria non ci sono differenze rilevanti: sono presenti 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e 5000 mAh, sempre con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

Samsung Galaxy A34 5G è uscito al prezzo consigliato di 399,90 euro (6-128 GB) o 469,90 euro (8-256 GB), ma fino al 29 febbraio 2024 potete acquistarlo in offerta sul Samsung Shop Online a rispettivamente 208,66 euro e 230,32 euro dopo aver eseguito il login con l’account Samsung. Anche qui dovete digitare il coupon GALAXY4U per arrivare a quei prezzi.

