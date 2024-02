Da un paio di giorni TIM ha lanciato nei punti vendita le nuove offerte operator attack, che offrono fino a 300 GB di dati in 5G per chi proviene da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali.

Le due offerte prendono il nome di TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New, e vanno a completare il pacchetto di offerte telefoniche che prende il nome di TIM Power, che include anche Iron New e Supreme Easy New. Le offerte si differenziano, oltre che per la quantità di GB disponibili e il costo mensile, anche per l’inclusione della connessione 5G, esclusiva delle due nuove offerte appena citate.

Tutte le offerte della gamma TIM Power sono disponibili esclusivamente sotto forma di operator attack per chi proviene da Iliad, Fastweb e la maggior parte degli operatori virtuali, tra cui PosteMobile, Tiscali, CoopVoce o Lycamobile, richiedendo la portabilità del proprio numero telefonico.

Tutti i dettagli sulle offerte TIM Power

Le due nuove offerte incluse nel portafoglio, TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New, sono entrambe disponibili al costo di 9,99 euro al mese, ma ci sono alcune accortezze da rispettare.

Nello specifico, Special New include a 9,99 euro ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati in 5G se si sceglie l’addebito su credito residuo. La seconda offerta, Special Easy New, è disponibile sempre al prezzo di 9,99 euro al mese e include minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB di traffico dati in 5G, ma solo se si mantiene attiva l’opzione TIM Ricarica Automatica, con addebito diretto su carta di credito o conto corrente.

Se si disattiva l’opzione TIM Ricarica Automatica, l’offerta retrocederà in automatico verso la Special New, che include 200 GB di traffico dati in 5G. In entrambi i casi è previsto un costo di attivazione della nuova SIM pari a 5 euro una tantum.

Come già specificato, la connessione 5G è disponibile esclusivamente in queste due nuove offerte, mentre le altre già presenti nel portafoglio includono esclusivamente connessione in 4G. Nello specifico, TIM Power Iron New include minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB (80 GB + 20 GB di base + 50 GB gratis) di traffico dati in 4G a 6,99 euro al mese, mentre TIM Power Supreme Easy New include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (100 GB + 50 GB + 50 GB) di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese (solo con servizio TIM Ricarica Automatica).

A partire dal 1 marzo, inoltre, sottoscrivendo una di queste due ultime offerte non sarà più possibile ottenere i GB di traffico dati gratuiti e aggiuntivi, portando quindi i dati inclusi nelle due offerte a 80 e 100 GB rispettivamente. Il costo di attivazione della nuova SIM per queste due promo è pari a 10 euro una tantum.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche