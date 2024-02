Era il 2022 quando Google divenne partner ufficiale del team McLaren di Formula 1 a seguito di un accordo pluriennale siglato dalle due parti che avrebbe portato la presenza dei loghi Android e Chrome sulle vetture del team di Woking. A distanza di due anni i due colossi hanno annunciato, nella giornata di ieri al Mobile World Congress 2024 di Barcellona – vero crogiolo di innovazione e tecnologia in questi giorni – di aver esteso la propria partnership anche per l’imminente stagione 2024 di Formula 1.

Come accadde due anni fa, la notizia arriva nello stesso periodo temporale ovvero subito dopo la conclusione dei test pre-stagionali di Formula 1, preludio della prossima stagione della massima serie che scatterà nel weekend con il GP del Bahrein. Scopriamo tutti i dettagli della rinnovata collaborazione.

I loghi Android, Chrome e Google Pixel compariranno sulle monoposto McLaren di Formula 1

Anche quest’anno le squadre di Formula 1 hanno utilizzato i test – non solo per gli ovvi motivi – ma anche per procacciare sponsor, attirare l’attenzione di fondi esteri o, come nel caso di McLaren, annunciare nuove sponsorizzazione o proroghe di queste.

L’annuncio vero e proprio, come anticipato, è avvenuto al MWC di Barcellona in cui le aziende hanno peraltro confermato che, in aggiunta all’utilizzo e alla comparsa sulla livrea della vettura dei loghi di Android, Chrome e Google (sui cerchioni) il team utilizzerà anche i servizi Google Cloud e i dispositivi Pixel dell’azienda.

In tal senso, in un comunicato stampa il team di Formula 1 ha dichiarato che “Sfrutteranno le tecnologie AI di Google Cloud per aiutare a visualizzare i dati di gara e fornire approfondimenti a tutto il team.” L’intelligenza artificiale, affermano, “renderà i processi più efficienti e ottimizzerà le risorse a …nostra disposizione per ottenere un vantaggio competitivo”. Queste tecnologie, peraltro, verranno utilizzate sia in pista che presso il McLaren Technology Centre.

Inoltre, oltre ai loghi già presenti sulla livrea della autovettura dello scorso anno, anche nel veicolo pronto a competere per il campionato di Formula 1 2024, la McLaren MCL38, appariranno i brand di Google tra cui, per la prima volta, il logo Google Pixel. Il branding dei prodotti e servizi del colosso di Mountain View appariranno anche sulle divise di gara dei piloti e del team nonché su quelle dei piloti e vettura della serie Extreme E.

Nicholas Drake, Vice President of Global Marketing di Google, si è detto entusiasta della rinnovata collaborazione:

“Integrando perfettamente il meglio dei servizi Google… crediamo che questi strumenti contribuiranno a portare le prestazioni della McLaren il giorno della gara a nuovi livelli in questa stagione, a tutti i livelli di gara”.

In conclusione segnaliamo che i due colossi hanno installato uno spazio demo proprio al Mobile World Congress di Barcellona (in corso fino al 29 febbraio) dove vengono messe in mostra le modalità con cui il team di gara integra le tecnologie Google e come queste contribuiscano a conferire un vantaggio competitivo a tutta la squadra, dallo staff fino ai piloti in pista quando si alza al cielo la bandiera a scacchi.

