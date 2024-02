Quest’anno con il lancio degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 il produttore coreano ha introdotto sui propri dispositivi una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Galaxy AI è senza ombra di dubbio la novità maggiore apportata ai dispositivi del brand, nonché una funzionalità invidiata da chi ancora non possiede un dispositivo della famiglia.

L’azienda vanta tra le proprie applicazioni Try Galaxy, un software il cui scopo è fondamentalmente quello di invogliare gli utenti Apple ad acquistare un dispositivo Samsung, permettendo loro di provare con mano alcune funzionalità tipiche dell’esperienza Galaxy; se finora l’app in questione era esclusivamente rivolta agli utenti della mela, con l’ultimo aggiornamento l’azienda apre le porte anche a tutti i dispositivi Android, consentendo agli utenti di testare tutte le funzionalità Galaxy AI direttamente sul proprio smartphone.

L’ultimo aggiornamento di Try Galaxy vi consente di provare le funzioni Galaxy AI

Abbiamo visto negli ultimi tempi come Samsung sia intenzionata a portare alcune delle funzionalità Galaxy AI anche su altri prodotti, non lasciando il tool mosso dall’intelligenza artificiale come esclusiva degli ultimi smartphone di punta: abbiamo già visto per esempio alcune funzioni arrivare su diversi modelli di cuffie del brand, ma sappiamo anche che nel prossimo futuro tali funzionalità faranno la loro comparsa anche sui dispositivi indossabili e su smartphone più vecchi.

Con lo scopo di invogliare quanti più utenti possibile ad acquistare uno smartphone Samsung Galaxy, l’azienda ha deciso di aggiornare l’applicazione Try Galaxy, non solo rendendola disponibile anche per tutti i dispositivi Android, ma anche introducendo al suo interno una serie di tutorial e contenuti interattivi grazie ai quali provare le funzionalità Galaxy AI. L’aggiornamento inoltre rende l’app compatibile con ancora più lingue (in precedenza erano 14 che ora salgono a 20) ed è disponibile in 120 paesi.

Gli utenti che scaricheranno l’app potranno simulare l’esperienza di utilizzo della schermata iniziale del Galaxy S24 all’interno dell’app, un apposito nuovo widget sulla home page fornirà dimostrazioni delle principali funzionalità basate sull’intelligenza artificiale grazie a brevi video esplicativi:

Traduzione dal vivo

Questa funzionalità permette di beneficiare di traduzioni di chiamate bidirezionali in tempo reale in 13 lingue.

Note Assist

Permette di ottenere riepiloghi generati dall’intelligenza artificiale, formattazione automatica, controllo ortografico e traduzioni per semplificare la presa di appunti

Chat Assist

Consente di modificare il tono dei messaggi di testo per varie occasioni, da quella professionale a quella informale; la tastiera Samsung AI può anche tradurre messaggi in tempo reale in 13 lingue.

Photo Assist

Diverse funzioni come Modifica generativa per ridimensionare e riposizionare gli oggetti, Suggerimento di modifica per modifiche istantanee alla composizione e Cancella riflesso per rimuovere le ombre indesiderate permettono agli utenti di migliorare le proprie performance fotografiche.

Circle to search with Google

La funzionalità sviluppata in collaborazione con il colosso di Mountain View consente agli utenti di cercare gli elementi visualizzati sullo schermo con un semplice gesto circolare senza cambiare app, fornendo risultati di ricerca istantanei basati sull’immagine cerchiata.

Il nuovo widget fornisce anche alcuni tutorial sugli strumenti avanzati della fotocamera della serie Galaxy S24, tra cui Nightography Zoom, Super Steady e la modalità Ritratto; in ultimo l’app Try Galaxy permette agli utenti di esplorare nuovi temi Galaxy e sfondi artistici, nonché schede informative che introducono la connettività multi-dispositivo e le funzionalità Samsung Health.

Siete curiosi di provare con mano tutte le funzionalità Galaxy AI direttamente sul vostro smartphone? Non vi resta che scaricare l’ultima versione disponibile di Try Galaxy, utilizzando il seguente link per visitare il sito ufficiale o scansionando il codice QR che trovate qui sotto.

