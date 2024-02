Mentre siamo ancora in attesa dell’arrivo su altri dispositivi della One UI 6.1 con alcune delle funzionalità Galaxy AI viste a bordo dei Samsung Galaxy S24, il produttore sud-coreano ha avviato il rilascio di un aggiornamento per alcuni suoi modelli di cuffie wireless: parliamo di Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2 e Samsung Galaxy Buds FE, che stanno iniziando ad accogliere la compatibilità proprio con alcune funzioni Galaxy AI.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE

La One UI 6.1 è stata ufficializzata insieme ai Samsung Galaxy S24 e alle tante funzionalità Galaxy AI legate all’intelligenza artificiale. L’aggiornamento per Galaxy S23 e altri dispositivi tra i più recenti sembra previsto durante il mese di marzo, ma nell’attesa i possessori di Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE possono portarsi avanti.

Samsung ha infatti avviato la distribuzione di un aggiornamento per i tre modelli di cuffie wireless con alcune delle funzioni Galaxy AI, che includono l’accesso a Interprete e Traduzione live durante le chiamate. Come abbiamo visto, grazie alle novità IA presentate da Samsung è possibile effettuare traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale attraverso l’app Telefono preinstallata; per le conversazioni di persona c’è invece la citata funzione Interprete, che traduce istantaneamente le parole degli interlocutori e le visualizza su uno schermo diviso dello smartphone (o le pronuncia ad alta voce).

C’è però un evidente limite, piuttosto prevedibile in realtà: come specificato dallo stesso produttore, le novità legate all’intelligenza artificiale sono disponibili per ora solo per i possessori di Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE con Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra tra le mani. Immaginiamo che quando queste funzioni Galaxy AI saranno rese disponibili su altri modelli, risulteranno utilizzabili anche tramite le cuffie collegate ad essi.

Come aggiornare Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE potete passare dall’applicazione Galaxy Wearable utilizzando lo smartphone collegato. Non dovete fare altro che selezionare le cuffie dal menu laterale all’interno dell’app e poi seguire “Impostazioni auricolari > Aggiornamento software auricolari“. In caso di esito negativo, vi consigliamo di riprovare tra qualche ora o giorno.

