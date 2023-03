Siamo tutti consapevoli di come nel settore mobile ci siano fondamentalmente due distinte fazioni, i sostenitori del nostro caro robottino verde e i fan della mela; le aziende che producono smartphone Android (Samsung in primis) hanno da sempre come obbiettivo quello di superare Apple, obbiettivo per nulla semplice considerando la fama del brand e l’apprezzamento che nutrono i suoi utenti nei confronti del marchio.

Nel tentativo di rubare qualche quota di mercato alla mela, i produttori tentano non solo di realizzare validi dispositivi, ma si concentrano sempre più su quella che è l’esperienza d’uso offerta dai propri smartphone; per farlo ogni brand personalizza l’interfaccia stock di Android con la propria, cosa che fa anche Samsung, principale concorrente di Apple, con la One UI.

Bisogna ammettere che l’azienda coreana ha fatto passi da gigante negli ultimi anni con la One UI, perfezionandola, rendendola più snella (almeno rispetto al passato) e dotandola di tante piccole chicche e funzionalità esclusive apprezzate dai suoi utenti. Samsung ha ora deciso di invogliare gli utenti Apple ad acquistare uno smartphone della concorrenza, dando modo di testare con mano l’esperienza Galaxy attraverso un iPhone.

Samsung aggiorna Try Galaxy, gli utenti Apple potranno provare l’esperienza One UI 5.1 sugli smartphone della mela

L’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 5.1, ha fatto il proprio debutto insieme all’ultima gamma di smartphone di punta dell’azienda, i Galaxy S23; da quel momento è stata distribuita su un numero di dispositivi sempre maggiore, dando anche agli smartphone di fascia media dell’azienda la possibilità di beneficiare di tutte, o quasi, le novità introdotte.

L’azienda ha ora deciso di aggiornare Try Galaxy, l’applicazione che permette agli utenti Apple di testare l’esperienza offerta da un Galaxy S23 e dalla One UI 5.1 direttamente dal proprio iPhone; l’applicazione è disponibile in 14 lingue tra cui arabo, bahasa indonesiano, cinese (CN/TW), inglese, francese, francese (canadese), tedesco, giapponese, portoghese (BR), spagnolo, spagnolo (messicano), svedese e vietnamita.

L’applicazione integra una serie di tutorial e consente di provare con mano le applicazioni e le funzionalità disponibili su uno smartphone Galaxy, inclusa la fotocamera con la sua “notturna veramente cinematografica e l’intelligenza artificiale trasformativa per scatti notturni vividi e chiari”.

L’azienda tenta così di invogliare gli utenti iPhone a passare ad uno smartphone Samsung, enfatizzando la possibilità di immergersi nell’esperienza offerta dalla One UI 5.1 con sfondi personalizzabili, icone, interfacce dei messaggi e altro.

Qualora foste interessati a testare con mano l’applicazione Try Galaxy, sarà sufficiente scansionare il codice QR che vedete nell’immagine poco sopra, oppure recarvi direttamente al seguente link; Sonia Chang, vicepresidente di Samsung Electronics, ha sottolineato l’intento dell’azienda con la seguente dichiarazione:

Ci impegniamo a continuare a offrire alle persone che non sono già utenti Samsung l’opportunità di esplorare ciò che è possibile con le migliori e più recenti esperienze Galaxy.

Insomma, secondo Samsung, se proverete l’esperienza Galaxy sul vostro iPhone non tornerete più indietro. Siete d’accordo?

