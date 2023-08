A distanza di qualche mese dal lancio ufficiale nel nostro Paese, l’app Try Galaxy si aggiorna con entusiasmanti novità. Per coloro che non ne sono a conoscenza, questa applicazione proprietaria di Samsung consente agli utenti di smartphone non Android di sperimentare le funzionalità dei nuovi dispositivi di punta del brand.

Fino ad ora, l’app permetteva agli utenti iOS di farsi un’idea generale delle funzionalità esclusive dei dispositivi di punta della serie Galaxy S23, ma grazie all’ultimo aggiornamento è ora possibile vivere appieno l’esperienza utente offerta dagli innovativi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5.

Con l’app Try Galaxy potete provare, virtualmente, i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Proprio in queste ore Samsung Electronics ha annunciato di aver rilasciato un aggiornamento per la sua app Try Galaxy, consentendo agli utenti di smartphone della mela morsicata di provare l’intuitiva interfaccia utente One UI 5.1.1 e di esplorare le funzionalità esclusive dei nuovi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, gli ultimi smartphone pieghevoli del produttore annunciati di recente.

In particolare, l’app Try Galaxy è stata migliorata per consentire agli utenti di sfruttare al massimo tutte le caratteristiche chiave dei dispositivi Samsung, inclusa l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI. Gli utenti che hanno installato l’app sui propri dispositivi potranno ora apprezzare appieno tutte le numerose funzionalità offerte da questi dispositivi e immergersi nell’esperienza dell’interfaccia utente aggiornata. Tra le nuove funzionalità che gli utenti possono ora provare all’interno dell’app Try Galaxy, troviamo:

FlexCam Experience : gli utenti possono esplorare la modalità FlexCam dei Galaxy Z Flip5 e Z Fold5. Attraverso l’app, è possibile scoprire come questi dispositivi pieghevoli sbloccano nuove funzionalità catturando momenti memorabili con angolazioni creative;

Schermo immersivo e multitasking avanzato : gli utenti possono collegare simultaneamente due dispositivi per creare un unico schermo connesso, simulando l’esperienza del grande schermo interno di Galaxy Z Fold5, che rappresenta il vero punto di forza del dispositivo . Attraverso dimostrazioni video presenti all’interno dell’app, gli utenti possono visualizzare contenuti video su uno schermo totalmente immersivo e sperimentare il multitasking avanzato reso possibile dall’ampio display del nuovo dispositivo pieghevole.

Se volete farvi un’idea del funzionamento dell’app e della possibilità di simulare l’esperienza visiva dell’ampio display di Samsung Galaxy Z Fold5, di seguito trovate alcune immagini esplicative di ciò che potrete trovare (e provare) scaricando l’app. A tal proposito, per scaricare l’app non dovete fare altro che inquadrare il QR Code che trovate a questo indirizzo.

Nel mercato altamente competitivo degli smartphone, Samsung ha compiuto un’innovativa mossa rendendo disponibile Try Galaxy anche nel nostro Paese, permettendo dunque di provare – virtualmente – i nuovi dispositivi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 anche agli utenti Apple che non sono soliti usare smartphone Android.

Questo rappresenta un interessante cambio di paradigma, soprattutto considerando che al momento Apple non ha ancora presentato una versione pieghevole di iPhone. Con questa strategia, il produttore sudcoreano si pone indubbiamente in una posizione di vantaggio, cercando di catturare l’interesse di coloro che desiderano provare un dispositivo unico che si differenzia dalla massa di smartphone che, nel mercato attuale, risultano essere molto simili tra di loro.

Sarà interessante osservare la risposta degli utenti Apple a questa iniziativa e se ciò comporterà un aumento delle vendite per il gigante sudcoreano nei prossimi mesi. Fino ad ora, una cosa è certa: con questa mossa, Samsung è pronta a fare il prossimo passo nella competizione per la supremazia nel settore degli smartphone, con l’obiettivo di rosicchiare una fetta più o meno importante di utenti ad Apple, il rivale storico, cercando allo stesso tempo di affermarsi come leader indiscusso anche nel settore degli smartphone pieghevoli.

