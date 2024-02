Gli utenti più attenti avranno notato che di recente Google ha messo in atto un’opera di rinnovamento del brand Android, dapprima creando la nuova mascotte The Bot e poi trasformandola persino in un simpatico pupazzo collezionabile; quelli di vecchia data, invece ricorderanno sicuramente il nome Androidify e sicuramente ne apprezzeranno il ritorno.

La personalizzazione è da sempre uno dei punti di forza del sistema operativo Android, per questo motivo aveva perfettamente senso l’esistenza di Androidify, una simpatica app che permetteva di creare il proprio robottino personalizzato. Dopo diversi anni di onorato servizio — nove, per la precisione —, l’app in questione era stata rimossa dal Google Play Store nel 2020, ma la sua essenza non è sparita e ha appena trovato una nuova collocazione sul sito ufficiale di Android.

Come potete vedere dalle immagini riportate qui sotto, Google ha sfruttato l’avvicinarsi del Mobile World Congress di Barcellona per promuovere il brand Android attraverso una coloratissima iniziativa che risponde allo slogan Create your own Android Bot. Insomma, basta visitare android.com/build-android-bot e cliccare il tasto Get started per sbizzarrirsi nella creazione della propria versione di The Bot, la nuova mascotte 3D di Android.

Nella sezione Material, è possibile scegliere tra le tante colorazioni e texture disponibili, mentre in Clothing si trovano ben 20 outfit diversi da fare indossare al proprio robottino — astronauta, tennista etc. —; Accessory e Props, infine, permettono di ultimare la propria creazione con occhiali, berretti e oggetti di vario genere (tra i quali spiccano uno smartphone e uno smartwatch che è palesemente un Google Pixel Watch). Una volta creato il proprio Android Bot personalizzato, è possibile effettuarne il download e ottenere un codice QR dedicato.

