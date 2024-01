Correva il mese di settembre 2023 quando Google si apriva al futuro rinnovando il brand e il logo di Android e adesso, agli albori del 2024, il colosso di Mountain View ha scelto il CES di Las Vegas per ufficializzare il nome della mascotte tridimensionale del robottino verde.

Gli appassionati di Android conoscono da anni bugdroid: oltre ad essere il protagonista del logo ufficiale del sistema operativo mobile più usato al mondo, il robottino verde viene utilizzato da Google per celebrare anniversari importanti e per realizzare simpatiche statue commemorative di ogni nuova major release.

L’aggiornamento dello scorso anno era stato pensato da Google per conferire “più dimensione e molto più carattere”, aprendo la strada a molte più possibilità di personalizzazione attraverso materiali, colori e accessori. Secondo la casa madre, il nuovo design dovrebbe agevolare la transizione dal mondo digitale a quello reale e rendere il robottino più versatile e adattabile a canali, piattaforme e contesti differenti.

Ebbene, mentre da sempre la community e il pubblico in generale hanno imparato a conoscere il robottino col nome mai ufficializzato di Bugdroid, da oggi la mascotte di Android ha un nome ufficiale: “The Bot”. L’annuncio è arrivato dal CES 2024, dove la partecipazione di Google si è tradotta nella consueta proliferazione di cartellonistica e spazi dedicati. Tra le altre cose, merita una menzione l’esperienza in AR alimentata dal Geospatial Creator di Google: annunciato al Google I/O 2023, questo strumento sfrutta ARCore e Google Maps per ancorare oggetti virtuali a luoghi reali.

Detto ciò, manca ancora all’appello un ultimo tassello: l’aggiornamento del logo nella schermata di boot “Powered by” dei dispositivi Android.

