Android 15 si è appena affacciato al mondo nella sua versione embrionale, ma Android 14 non ha ancora smesso di regalare sorprese, questa volta chiamando in causa l’app Google Keep in relazione alla già chiacchierata funzione Note-taking.

Google Keep si candida al ruolo Note di Android

Lo scorso mese di luglio vi avevamo parlato per la prima volta della novità di Android 14 rispondente al nome di “Note-taking” (lett. prendere appunti): com’è noto, Google sta lavorando sotto traccia alla nuova possibilità di impostare un’app come predefinita per prendere note sui dispositivi Android; l’assegnazione di questo ruolo non è solo formale, ma consente all’app scelta di diventare più utile in abbinamento a tablet e pennino — maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato — e anche di portare le note direttamente nella schermata di blocco del dispositivo.

Ebbene, sebbene la funzionalità non sia ancora disponibile nel momento in cui si scrive, l’ultimo aggiornamento di Google Keep contiene tracce di una forma primordiale di supporto: se la versione 5.23 dell’app nulla diceva al riguardo, la nuova versione 5.24 parla di una novità in dirittura d’arrivo. Entrando nelle Opzioni sviluppatore e attivando il toggle Forza attivazione del ruolo Note, potreste essere abbastanza fortunati da imbattervi nella novità mostrata negli screenshot seguenti: non solo dovreste potere assegnare il “ruolo Note” a Google Keep, ma, riaprendo l’app, trovare anche una nuova sezione delle relative impostazioni dedicata alla schermata di blocco. Naturalmente, la funzione non è ancora utilizzabile, ma almeno adesso sappiamo che dovrebbe esserlo a stretto giro.

Come aggiornare Google Keep

La fonte ha riscontrato la novità in discorso con la versione 5.24.042.07.90 di Google Keep, tuttavia non è chiaro se il cambiamento di cui sopra sia arrivato proprio con l’ultima versione. Ad ogni modo, l’aggiornamento di Google Keep è disponibile sul Google Play Store e potete scaricarlo comodamente cliccando sul badge sottostante.

