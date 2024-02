Le app e i servizi Google continuano a evolversi su Android, e quest’oggi ci soffermiamo in particolare sul Google Play Store, ma anche su Google Chrome e su Google Foto. Abbiamo infatti novità disponibili sin da ora per la prima app, mentre indicazioni sul “futuro” riguardanti le altre due: andiamo a scoprire tutto.

Nuove icone per le categorie del Google Play Store

Il Google Play Store continua a evolversi, migliorare e aggiornarsi seguendo le più recenti soluzioni di design del sistema operativo, nei dettagli più visibili ma anche in quelli più piccoli. In queste ore sta aggiornando alcune icone e le sta rinnovando nel segno del Material Design 3: non si tratta di icone in primo piano, dato che sono quelle presenti nella sezione “Categorie”, che effettivamente potreste non aver mai frequentato (si trova in alto, al fianco di “Per te”, “Classifiche” etc. etc.), ma vale la pena segnalarlo.

In questi screenshot comparativi possiamo confrontare le vecchie icone, più colorate (a sinistra), con quelle nuove, decisamente più minimali. Le modifiche riguardano sia le categorie della scheda App, sia quelle della scheda Giochi (selezionabili nella barra inferiore).

La novità è in distribuzione lato server e potrebbe raggiungere il vostro smartphone da un momento all’altro.

Google Chrome per Android si prepara a una novità per i gruppi di schede

Sembra che Google sia al lavoro per facilitare la condivisione di gruppi di schede su Android, con un’aggiunta che potrebbe essere utile non solo per l’invio di schede a terze persone, ma anche per riprendere la navigazione dove l’avevamo interrotta (pure su altri dispositivi).

I gruppi di schede sono molto utili per organizzare il browser quando siamo costretti a tenere aperte numerose schede, in modo da suddividerle per argomento, ma in questo momento la loro condivisione potrebbe risultare piuttosto spiacevole. Per facilitare le cose, sembra sia in arrivo un cambiamento, scovato da Leopeva64 e condiviso su X: su Chrome per Android dovrebbe arrivare un’opzione apposita per la condivisione di gruppi di schede, che manterrebbe anche titoli e colorazioni. Su Chrome Canary sono infatti spuntati un paio di flag appositi: chrome://flags/#tab-group-parity-android e chrome://flags/#tab-strip-group-indicators-android.

Sfortunatamente, l’abilitazione di questi flag non porta attualmente a nessun cambiamento. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti dell’applicazione per scoprirne di più. Se volete provare Chrome Canary potete seguire il badge qui in basso per il Google Play Store.

Google Foto nasconde un paio di novità nel codice

Passiamo a Google Foto, che all’interno della versione 6.69 nasconde alcune interessanti novità non ancora disponibili. Come segnalato da TheSpandroid, all’interno dell’app abbiamo alcune stringhe che suggeriscono le novità in arrivo, anche se sfortunatamente neanche i permessi di root e l’abilitazione dei flag corrispondenti sono stati sufficienti per visualizzare cambiamenti tangibili.

La prima funzionalità dovrebbe chiamarsi “My Week“, con la possibilità di invitare altre persone a unirsi a un ricordo: in particolare, sembra che sarà possibile selezionare alcune immagini da mostrare nella home page di Google Foto degli altri, in modo da facilitare la condivisione degli scatti preferiti. Non sappiamo ancora con precisione se questi saranno visualizzati tra i ricordi principali o meno, ma siamo sicuri che ne sapremo presto di più.

<string name=”photos_memories_my_week_create_header>Tell the story of your week with My Week</string>

<string name=”photos_memories_my_week_create_setup_button”>Set up My Week</string>

<string name=”photos_memories_my_week_create_description”>Keep loved ones close with a photo journal of life’s little and big highlights</string>

<string name=”photos_memories_my_week_picker_description”>Invitees will get a memory in the Google Photos app to see each week with photos you pick.</string>

Un’altra funzione in arrivo su Google Foto dovrebbe essere “real time albums“. Ora è già possibile condividere album sull’app, ma sembra che con questa novità si potrà creare un particolare album, magari di un viaggio o di un evento in corso, al quale aggiungere mano a mano nuove immagini grazie ai suggerimento di Foto. Una volta terminato l’evento oggetto dell’album in tempo reale, si potrà interrompere l’inserimento di nuovi scatti.

<string name=”photos_ongoing_chip_real_time_album_text”>Your real-time album</string>

<string name=”photos_ongoing_chip_dialog_message”>We’ll continue to suggest photos for your album until your event or trip is done</string>

<string name=”photos_ongoing_chip_dialog_done”>Event is done</string>

Entrambe le novità sono ancora nascoste nel codice di Google Foto, ma potrebbero farsi vedere con uno dei prossimi aggiornamenti. Per verificare di disporre già della più recente versione dell’app, potete seguire il badge qui in basso.

