Per la gioia di tutti gli appassionati, un paio di giorni fa Google ha avviato il rilascio della prima Developer Preview di Android 15, la prossima versione del sistema operativo che muove i nostri amati smartphone; l’attenzione dei fan della community è già rivolta a tutte le possibili future novità che verranno implementate nella prossima versione del robottino verde, ma questo non è l’unico aspetto che riscuote interesse.

Oltre infatti alle novità, in molti si stanno domandando nelle ultime ore se il loro smartphone riceverà la prossima incarnazione di Android, come ben sappiamo questo dipende principalmente dalle politiche dei singoli produttori in materia di supporto software; oggi quindi cerchiamo di soddisfare la curiosità degli utenti Samsung Galaxy, scoprendo insieme quali dispositivi del brand potrebbero ricevere la prossima versione di Android.

Questi dispositivi Samsung Galaxy potrebbero ricevere l’aggiornamento ad Android 15

Come anticipato in apertura, il rilascio della prima Developer Preview di Android 15 ha portato diversi utenti a domandarsi se i loro dispositivi riceveranno l’agognato update. In diverse occasioni sulle nostre pagine ci avete visto lodare alcuni produttori rispetto ad altri per la loro politica di supporto software, tra questi un posto di rilievo spetta sicuramente a Samsung, il colosso coreano è infatti uno dei brand più celeri nel rilascio di diverse tipologie di update per i propri dispositivi.

Per questo motivo, doversi utenti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy smaniano per sapere se il loro dispositivo riceverà o meno la prossima versione di Android; cerchiamo insieme di stilare una prima lista al riguardo, riportando di seguito quelli che al momento sono i dispositivi più papabili per ricevere Android 15.

Serie Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Plus (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Serie Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Serie Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

È bene specificare che la lista sopra riportata non rappresenta assolutamente qualcosa di ufficiale, considerando infatti la lunga strada che ancora ci separa dal rilascio di Android 15, nonché la successiva implementazione e test da parte di Samsung dell’aggiornamento, manca ancora diverso tempo prima che l’azienda possa pubblicare un elenco ufficiale dei dispositivi che verranno aggiornati.

Quando sopra esposto è dunque frutto esclusivamente di alcune considerazioni e stime basate su diversi fattori, figurano infatti nella lista dispositivi lanciati con Android 13 che dovrebbero ricevere Android 15 perché Samsung fornisce almeno due importanti aggiornamenti del sistema operativo praticamente a ogni telefono o tablet Android, ma anche dispositivi che beneficiano di quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (ovvero tutti quelli lanciati con Android 11 o versioni successive che rientrano nella rinnovata politica del brand in materia di aggiornamenti), oltre ovviamente a tutti i dispositivi Samsung Galaxy lanciati nel 2024.

Bisognerà dunque attendere ancora qualche mese prima di scoprire con certezza quali dispositivi Samsung riceveranno Android 15 e One UI 7, non ci resta che metterci comodi e scoprire nel frattempo tutte le novità in arrivo con la prossima release del robottino.

