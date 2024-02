HONOR Magic6 Pro si avvicina sempre di più al lancio globale, e in attesa di poterci mettere le mani sopra vale la pena scoprire una promozione già disponibile sul sito ufficiale. Grazie a un’iniziativa pre-lancio è possibile iscriversi sul sito per ottenere uno sconto di 200 euro tramite un coupon: vediamo come ottenerlo.

200 euro di sconto al lancio per HONOR Magic6 Pro

Mancano pochi giorni alla presentazione globale della serie HONOR Magic6 (Magic6 Lite 5G a parte, che risulta già disponibile anche da noi), che abbiamo iniziato a conoscere il mese scorso con la presentazione cinese. La data fissata è quella del 25 febbraio 2024, con un evento di lancio che si terrà proprio nell’ambito del Mobile World Congress 2024 di Barcellona.

Se non ci saranno cambiamenti in corsa, il nuovo smartphone di punta della gamma HONOR, HONOR Magic6 Pro, arriverà da noi nella versione da 12-512 GB, con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e display AMOLED LTPO da 6,8 pollici a risoluzione 2800 x 1280, con refresh rate da 1 a 120 Hz. Tra i punti di forza ci sarà non solo la generosa batteria da 5600 mAh, ma anche il comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura variabile e OIS, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 180 MP con OIS, e da una fotocamera anteriore da 50 MP.

Secondo le ultime indiscrezioni HONOR Magic6 Pro sarà proposto in Italia al prezzo consigliato di 1299 euro, ma grazie a un’iniziativa pre-lancio sarà possibile acquistarlo con 200 euro di sconto fin da subito. Come? Basta seguire il link qui sotto al sito ufficiale HiHonor e procedere con l’iscrizione dell’indirizzo e-mail nell’apposito campo: il coupon da 200 euro sarà inviato attraverso una email di benvenuto e sarà poi utilizzabile una volta che lo smartphone sarà proposto sul mercato italiano.

Se siete interessati vi lasciamo al link per procedere con l’iscrizione, che vi porterà direttamente alla pagina dedicata del sito HiHonor:

Iscriviti per avere il coupon da 200 euro per HONOR Magic6 Pro

Potrebbe interessarti: Recensione HONOR Magic V2: lo smartphone pieghevole senza compromessi