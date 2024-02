In attesa del lancio della versione destinata al mercato europeo di HONOR Magic6 Pro, in Rete sono emersi quello che dovrebbe essere il prezzo che il produttore cinese ha deciso di adottare per il Vecchio Continente.

Ricordiamo che HONOR ha scelto di sfruttare l’edizione 2024 del Mobile World Congress di Barcellona per lanciare ufficialmente il suo nuovo smartphone di punta.

Quanto dovrebbe costare HONOR Magic6 Pro in Italia

Nelle scorse ore lo staff di Dealabs ha svelato quello che dovrebbe essere il prezzo ufficiale di HONOR Magic 6 Pro in Europa (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a tali indiscrezioni, il nuovo smartphone di punta di HONOR dovrebbe essere disponibile in Francia e anche in Italia al prezzo di 1.299 euro nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione nelle colorazioni nera o verde.

Ricordiamo che HONOR Magic6 Pro può contare su un display curvato OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.800 x 1.280 pixel) e refresh rate a 120 Hz e su un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Per quanto riguarda il comparto imaging, lo smartphone di HONOR frontalmente presenta un sensore da 50 megapixel e un sensore TOF per i selfie e le videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura variabile f/1.4-f/2.0), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 180 megapixel (con zoom ottico 2,5x e zoom digitale 100x).

Tra le altre caratteristiche di HONOR Magic6 Pro troviamo una batteria da 5.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W) e, dal punto di vista software, l’interfaccia personalizzata HONOR MagicOS 8.0, che potrà contare su varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, studiate per garantire agli utenti un’esperienza più piacevole e una migliore interazione con il device.

