La One UI 6.1 che ha debuttato con la serie Samsung Galaxy S24 deve ancora farsi vedere a bordo di altri dispositivi del produttore, e in queste settimane gli utenti si stanno chiedendo quali delle funzionalità Galaxy AI arriveranno tra le loro mani. Vi possiamo anticipare che una delle funzioni fotografiche più interessanti sarà disponibile anche per alcuni altri modelli di smartphone e tablet Android precedenti ai flagship 2024: stiamo parlando di Instant Slow Motion.

Instant Slow Motion in arrivo su questi modelli Samsung Galaxy

In queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire tutte le funzionalità Galaxy AI e le peculiarità di Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, anche attraverso le nostre recensioni dettagliate. I flagship hanno portato al debutto una nuova versione della One UI, la 6.1, e come sempre la più recente release farà capolino anche su diversi altri modelli già in commercio da prima: i modelli coinvolti saranno parecchi, praticamente tutti quelli attualmente aggiornati ad Android 14 con One UI 6.0 (e forse non solo), ma solo i più recenti potranno godersi almeno alcune delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Tra le funzioni Galaxy AI che arriveranno su altri modelli c’è Instant Slow Motion, come confermato sulla community ufficiale di Samsung. Questa novità è in grado di sfruttare l’IA per generare fotogrammi aggiuntivi in modo da ridurre ulteriormente la velocità di riproduzione delle sequenze più interessanti dei video. La funzione sarà ulteriormente perfezionata in modo da supportare anche filmati a 10 bit, la risoluzione 480p (attualmente si parte da 720p) e il formato .mov (attualmente solo .mp4). I filmati possono anche essere condivisi attraverso le varie app di messaggistica o i social.

Visto che questa funzionalità richiede una certa potenza non solo lato GPU ma anche lato NPU, non sono molti i modelli che la riceveranno: dato che secondo il produttore è richiesta un’elaborazione entro 16,6 ms sulla base di contenuti a 60 fps, piuttosto prevedibilmente vengono citati solamente i dispositivi più recenti, che dovrebbero essere anche i primi ad accogliere la One UI 6.1 a partire dal mese prossimo. Questi i dispositivi Samsung Galaxy che otterranno la funzione Instant Slow Motion:

Samsung non lo dice apertamente, ma diamo per scontato che Instant Slow Motion arriverà sui modelli citati qui sopra insieme all’aggiornamento alla One UI 6.1. Quest’ultimo potrebbe fare capolino nella prima parte del mese di marzo: continuate a seguirci perché non mancheremo di tenervi aggiornati.

