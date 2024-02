I vari operatori telefonici da tempo oramai lavorano al miglioramento del supporto alla tecnologia VoLTE, in modo da garantire ai rispettivi clienti di poterla sfruttare con il maggior numero possibile di smartphone e anche Fastweb si è impegnata da questo specifico punto di vista, andando via via ad aumentare il quantitativo di dispositivi supportati.

Ricordiamo che con il termine VoLTE (un acronimo di Voice over LTE) si indica una particolare tecnologia grazie alla quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e, al tempo stesso, di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web.

Ecco come Fastweb descrive tale tecnologia:

È il servizio VOCE per il tuo smartphone in alta definizione (HD), basato sulla tecnologia VoLTE (Voice over LTE), che ti permette di chiamare e navigare contemporaneamente senza rallentamenti e con prestazioni uniche. Durante la conversazione telefonica la voce risulterà pulita e senza rumori di fondo.

Il VoLTE di Fastweb supporta nuovi device

Nelle scorse ore l’operatore ha arricchito l’elenco dei dispositivi supportati dalla sua tecnologia VoLTE con i seguenti undici smartphone di Motorola:

Motorola Moto G32

Motorola Moto G53

Motorola Moto G84

Motorola Razr 2022

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 40 Pro

Motorola ThinkPhone

Nella sezione del sito ufficiale di Fastweb dedicata alla tecnologia VoLTE l’operatore telefonico precisa che tutti i nuovi modelli Apple, Samsung, OnePlus, OPPO e Vivo lanciati nel 2023 sono compatibili con tale servizio, invitando i possessori di altri telefoni ad effettuare un controllo manuale attraverso l’apposito strumento (lo trovate seguendo questo link).

Per usufruire del VoLTE non è sufficiente avere un dispositivo compatibile ma è anche necessario trovarsi in una località coperta dalla rete 4G o 5G mentre non sono previsti costi aggiuntivi.

Potete trovare tutte le offerte di Fastweb seguendo questo link.

