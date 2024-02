State cercando un nuovo smartwatch? Allora potreste approfittare del minimo storico Amazon per Google Pixel Watch 2, un prodotto proposto forse a un prezzo un po’ alto all’inizio, ma ora decisamente più interessante. Vediamo come portarlo a casa in offerta.

Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon al minimo storico

Google Pixel Watch 2 ha fatto il suo debutto solo da pochi mesi insieme a Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, e ha fatto parte delle promozioni di lancio di questi ultimi. Nel caso non ne abbiate approfittato allora, potreste dare uno sguardo su Amazon per acquistarlo con 100 euro di sconto.

Lo smartwatch mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,2 pollici (320 ppi) con vetro Gorilla Glass 5 e il SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Lato connettività offre Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC (4G solo con l’apposita versione dotata di eSIM non arrivata da noi), e naturalmente non manca la certificazione IP68, uno speaker, una sensoristica completa e il sistema operativo Wear OS. Rispetto alla generazione precedente, la sensoristica è stata rinnovata con un nuovo sensore di rilevamento della frequenza cardiaca a multipropagazione, che migliora il monitoraggio della frequenza cardiaca grazie anche all’algoritmo ottimizzato dall’IA.

In più, il monitoraggio dello stress rileva automaticamente stati di stress o agitazione attraverso il sensore cEDA e variazioni di battito cardiaco e temperatura cutanea. Sono presenti tutte le potenzialità della suite Fitbit (anche dell’abbonamento Premium, offerto in prova gratuita per sei mesi per gli acquirenti). Grazie a Wear OS 4, è possibile installare diverse applicazioni attraverso il Google Play Store, oltre che ovviamente una miriade di quadranti.

Google Pixel Watch 2 è stato lanciato lo scorso ottobre al prezzo consigliato di 399 euro (versione Wi-Fi + Bluetooth), ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro. Lo smartwatch è infatti disponibile sul sito a 299 euro (minimo storico) in tutte le colorazioni (Nero, Grigio verde, Grigio creta e Azzurro), con consegna inclusa e in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione (scritta o video).

Acquista Google Pixel Watch 2 in offerta (Nero)

Acquista Google Pixel Watch 2 in offerta (Grigio verde)

Acquista Google Pixel Watch 2 in offerta (Grigio creta)

Acquista Google Pixel Watch 2 in offerta (Azzurro)

