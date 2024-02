Come Amazon Alexa e Samsung Bixby, Google Assistant consente agli utenti delle TV Samsung di navigare tra i canali, controllare i dispositivi domestici intelligenti, avviare app e altro ancora.

Tuttavia il colosso sudcoreano ha da poco annunciato che Google Assistant non sarà più disponibile sulle sue smart TV a partire dal mese prossimo.

Google Assistant verrà rimosso dalle smart TV Samsung il 1° marzo

Questo sarà l’ultimo mese utile per poter utilizzare Google Assistant sulle TV del colosso sudcoreano, ma quali sono i motivi che hanno spinto Samsung a prendere questa decisione?

Come sottolineato dalla società sul suo sito Web, ciò è dovuto a un cambiamento nella politica di Google. L’assistente digitale di Google è in una fase di profonda trasformazione e ha già perso dozzine di funzionalità che secondo l’azienda di Mountain View non venivano utilizzate regolarmente.

Inoltre è noto che Google Assistant si sta fondendo con l’intelligenza artificiale Google Bard e recentemente sono emersi degli indizi che suggeriscono che Google Assistant con Bard potrebbe diventare semplicemente Bard.

In ogni caso Amazon Alexa e Samsung Bixby continueranno a essere supportati sulle smart TV Samsung, quindi rimangono ancora due buone alternative a Google Assistant sul fronte degli assistenti vocali.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV, ecco i nostri consigli