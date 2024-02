Very Mobile, operatore virtuale che fa capo a WindTre, ha introdotto una importante novità per i propri clienti a partire da oggi, 1 febbraio 2024. Viene infatti ampliata la possibilità di attivazione dell’opzione Very Full Speed, che consente di rimuovere il limite di velocità sul 4G e navigare alla massima velocità sulla rete WindTre.

I nuovi utenti Very Mobile possono attivare l’opzione Very Full Speed in fase di attivazione della SIM

Lanciata a novembre dello scorso anno, fino ad ora tale opzione era attivabile solamente dai già clienti Very Mobile, accedendo all’app ufficiale solo dopo aver attivato la SIM. Ora invece, grazie alla novità introdotta in data odierna, è possibile richiedere e attivare Very Full Speed anche al momento dell’acquisto della SIM, sia presso i punti vendita autorizzati che online sul sito ufficiale dell’operatore.

Questa modifica rende l’opzione accessibile immediatamente a tutti i nuovi clienti Very Mobile, senza dover necessariamente passare dall’app in un secondo momento. Si tratta di un cambiamento importante, che amplia e semplifica la platea di utenti che possono beneficiare della massima velocità di navigazione sulla rete WindTre 4G.

Entrando più nel dettaglio, come saprete la rete 4G di WindTre prevede per tutte le offerte Very Mobile un limite di velocità pari a 30 Mbps sia in download che in upload. Grazie all’opzione Very Full Speed, attivabile appunto da oggi anche contestualmente all’acquisto della SIM, tale limite viene rimosso consentendo di navigare fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Si tratta di una bella differenza, che può fare gola a chi utilizza molto la connessione dati dello smartphone e non vuole limitazioni di sorta. Va detto che Very Mobile aveva già compiuto un primo passo in questa direzione a novembre 2022, quando con il lancio della sua prima offerta solo dati aveva incluso di default la navigazione senza limiti a 300/100 Mbps.

L’attivazione di questa opzione aggiuntiva, che estende la velocità di connessione, non è gratuita. C’è infatti un costo da sostenere: 0,99 euro in più al mese rispetto al canone dell’offerta principale. Va detto che il primo mese è gratuito, quindi è possibile testare il servizio per capire se può tornare utile e risultare conveniente. Tra l’altro, l’opzione è disattivabile in qualsiasi momento senza ulteriori costi.

Va ricordato che per le attuali offerte solo dati di Very Mobile, come ad esempio Very 300 Giga Special e Very 500 Giga Special, Very Full Speed è sempre inclusa e non disattivabile. Questo a riprova dell’importanza strategica attribuita dall’operatore alla massima velocità di navigazione possibile.

Si tratta di una mossa competitiva importante per Very Mobile, che dal suo lancio nel 2018 ha visto crescere rapidamente il numero di utenti conquistati grazie alla convenienza e trasparenza delle offerte. A distanza di qualche anno, l’operatore sembra voler cavalcare l’onda del successo investendo sulla leva della velocità di navigazione, uno dei pochi aspetti considerati dai più non all’altezza di un brand così in crescita come Very Mobile.

Non resta che attendere per vedere se questa nuova mossa sarà in grado di attrarre ulteriori fette di clientela in uscita da altri operatori. Negli ultimi anni stiamo assistendo a un mercato della telefonia sempre più agguerrito e gli operatori virtuali si stanno dando grande battaglia a suon di giga e convenienza. Con questa mossa Very Mobile sembra voler giocare anche la carta della velocità di navigazione per emergere dalla mischia. Nei prossimi mesi avremo un quadro più chiaro della situazione e saremo in grado di stabilire se l’introduzione di questa nuova funzione avrà dato benefici all’azienda.

