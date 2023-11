Very Mobile ora permette ai suoi clienti di navigare in 4G incrementando i limiti di velocità mantenendo la propria offerta attuale, grazie alla nuova opzione Very Full Speed.

Da oggi 23 novembre 2023 i clienti dell’operatore Very Mobile possono quindi rimuovere il limite di 30 Mbps in download e in upload che interessa la maggior parte dei clienti Very Mobile che non hanno un’offerta solo dati.

Very Full Speed permette di navigare in 4G a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload

Nello specifico, chi attiverà questa nuova opzione potrà usufruire di una velocità massima di 300 Mbps in download e di 100 Mbps in upload su rete 4G, come per le offerte solo dati di Very Mobile.

L’opzione Very Full Speed è attivabile da tutti i clienti dell’operatore dall’app ufficiale Very Mobile ed è gratuita per il primo mese della prima attivazione, dopodiché si rinnova automaticamente al costo di 0,99 euro al mese, salvo disattivazione da parte del cliente prima della data di rinnovo della propria offerta.

Se il cliente ha la ricarica automatica attiva, ogni mese riceverà una ricarica pari al costo della sua offerta e una pari a quello di Very Full Speed, ciascuna durante il giorno del proprio rinnovo.

Per disattivare l’opzione Very Full Speed basterà aprire l’app ufficiale dell’operatore, andare nella sezione “Offerta”, successivamente in “Gestisci opzioni” e infine toccare “Gestisci” nella scheda dell’opzione. Confermando la richiesta, l’opzione Very Full Speed si disattiverà al termine del rinnovo in corso.

