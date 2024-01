Dopo aver scoperto Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Ultra con le nostre recensioni (qui per quella del flagship), è il momento di spingerci “oltre”: lo smartphone compatto è protagonista di un video teardown nel quale viene smontato completamente per mostrarci tutti i suoi “segreti”, mentre il modello di punta è passato tra le grinfie del solito JerryRigEverything per il consueto test di resistenza. Come se la saranno cavata?

Samsung Galaxy S24 è facilmente riparabile: eccolo completamente smontato

Iniziamo da Samsung Galaxy S24, che viene completamente smontato nel nuovo video di PBKreviews che potete vedere qui sotto, che ha lo scopo di valutarne la riparabilità. A quanto pare lo smartphone Android se l’è cavata piuttosto bene, visto che ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 9 su 10 (lo stesso di S24 Ultra): questo è stato determinato da diversi fattori, come l’organizzazione dei componenti e le tempistiche richieste per le riparazioni (1,5 su 2), la facilità nel reperimento dei pezzi (2 su 2), la facilità nella riparazione dello schermo (1,5 su 2), la semplicità nella sostituzione della batteria (2 su 2) e nella sostituzione di altri componenti (2 su 2).

Vi ricordiamo che da qualche mese è disponibile anche in Italia il servizio Self Repair di Samsung, che consente di acquistare diversi pezzi per riparare autonomamente smartphone e tablet del marchio. A quanto pare, la sostituzione di alcuni componenti di Samsung Galaxy S24 non è così proibitiva, anche se necessita naturalmente di un’attrezzatura adeguata.

Samsung Galaxy S24 Ultra affronta i test di resistenza

Poteva il buon JerryRigEverything risparmiare il nuovo smartphone di punta del produttore? Ovviamente no, e uno sfortunato Samsung Galaxy S24 Ultra è già finito nelle sue mani per il consueto test di resistenza. Nel video in fondo possiamo vedere come se l’è cavata non solo il nuovo frame in titanio scelto da Samsung per il suo flagship, ma anche il nuovo vetro Corning Gorilla Glass Armor, che dovrebbe garantire una protezione di livello superiore (nella nostra recensione abbiamo già apprezzato la riduzione dei riflessi fino al 75%).

Galaxy S24 Ultra ha avuto a che fare con i test di rigatura dello schermo, che sembrano mostrare miglioramenti nella resistenza ai graffi rispetto alle precedenti generazioni, con il consueto accendino e con la temuta prova di piegatura, che in passato ha fatto mostrare il fianco a diversi modelli (anche ad alcuni “pezzi grossi” firmati Apple, se ricordate). In questo caso lo smartphone riesce a cavarsela senza particolari conseguenze, ma non vi anticipiamo altro.

Come promesso, vi lasciamo al video di JerryRigEverything e al test di resistenza di Samsung Galaxy S24 Ultra.

