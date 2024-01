L’anno nuovo ha portato con sé alcuni nuovi smartphone, recentemente presentati dai rispettivi produttori: stiamo parlando dei nuovi Samsung Galaxy S24 e dei nuovi OnePlus 12.

Come di consueto, quando viene presentato un nuovo dispositivo, c’è parecchia curiosità da parte degli appassionati sotto vari aspetti, non solo le prestazioni dello smartphone ma anche la sua qualità costruttiva e la resistenza vengono seriamente presi in considerazione.

Oggi diamo insieme uno sguardo a due nuovi video, un teardown di OnePlus 12 ad opera del canale JerryRigEverything e un test di caduta per Samsung Galaxy S24 Ultra condotto dal canale PBK.

JerryRigEverything ci mostra l’interno di OnePlus 12

L’azienda cinese ha da poco presentato i suoi ultimi smartphone di punta, OnePlus 12 e OnePlus 12R, arrivati anche in Italia, ed è quindi dunque giunto il momento di dare un’occhiata al loro interno.

Il noto canale YouTube JerryRigEverything non ha perso tempo e ha subito smontato un esemplare del fratello maggiore: il video che potete vedere poco sotto ci mostra diversi aspetti della qualità costruttiva del dispositivo.

Possiamo vedere il caricabatterie wireless da 50 W, l’altoparlante inferiore e la batteria e, dopo aver rimosso lo schermo, ecco apparire il sistema di raffreddamento tanto decantato dall’azienda, ovvero Dual Cryo-velocity che migliora l’area di dissipazione del calore, il materiale di raffreddamento e il design della struttura.

Il teardown prosegue poi con lo smontaggio di altre componenti e il rimontaggio del dispositivo, che torna a funzionare regolarmente nonostante un piccolo danno al display.

Samsung Galaxy S24 Ultra affronta il suo primo test di caduta

L’ultimo flagship di Samsung rappresenta l’oggetto dei desideri di molti utenti, trattandosi di un dispositivo non proprio economico tutti coloro che sono interessati all’acquisto sono contestualmente incuriositi dalla resistenza generale dello smartphone.

Per quanto i test di resistenza classici lascino in parte il tempo che trovano, ci permettono comunque di farci un’idea a grandi linee di quali danni potrebbe riportare uno smartphone in seguito ad una caduta.

Il video che potete vedere qui sopra proviene dal canale YouTube PBK, noto per eseguire questo tipo di test: Galaxy S24 Ultra viene fatto cadere da differenti angolazioni, cavandosela piuttosto bene.

I ragazzi del canale oltre al drop test effettuano anche una prova di resistenza con la sabbia e, anche qui, l’ultimo flagship di Samsung non riporta poi molti graffi sul display, segno di come l’implementazione del nuovo Gorilla Glass sembri aver dato i suoi frutti.

