Amazon starebbe pianificando di abbandonare il sistema operativo Android per i suoi dispositivi Fire TV, secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web proprio in queste ore. Per chi non lo sapesse, l’azienda di Seattle utilizza Android in versione open source come base per il suo sistema Fire OS da diversi anni, ma sembra che presto le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Amazon sembra essere intenzionata ad abbandonare Android per trasformare Fire OS in un sistema operativo proprietario

Già da tempo circolavano voci riguardo ad un possibile cambiamento, ma di recente alcuni annunci di lavoro pubblicati e poi cancellati sul sito di Amazon hanno praticamente confermato le indiscrezioni. In particolare, una posizione ricercata faceva esplicito riferimento alla transizione di Fire TV da Fire OS/Android ad un sistema operativo nativo scritto in Rust e React Native. Il passaggio segnerebbe quindi l’abbandono in maniera definitiva di Android come base del sistema operativo proprietario di Amazon.

Ma perché il colosso dell’e-commerce avrebbe deciso di intraprendere una strada simile? In realtà le motivazioni potrebbero essere numerose. In primo luogo, svincolarsi da Android significherebbe per Amazon avere pieno controllo sul sistema operativo e non dover più dipendere dal lavoro degli sviluppatori di Google; in secondo luogo, realizzare un sistema operativo personalizzato in house potrebbe consentire di ottimizzarlo al meglio per i dispositivi Fire TV, migliorandone le prestazioni in maniera abbastanza marcata.

Non va neppure sottovalutata la componente strategica di una simile decisione. Amazon punta da tempo ad espandere la propria influenza nel mondo della tecnologia, sviluppando servizi proprietari. Un sistema operativo customizzato e controllato completamente va esattamente in questa direzione.

Ma come sarà realizzato il nuovo sistema operativo che prenderà il posto di Android? Stando alle informazioni trapelate, il codice sarebbe scritto principalmente in Rust, un linguaggio di programmazione relativamente nuovo che garantisce alte prestazioni ed è facile da parallelizzare. L’interfaccia utente verrebbe invece sviluppata con React Native, un framework multipiattaforma molto diffuso. Il nuovo OS dovrebbe quindi combinare le migliori tecnologie attualmente disponibili.

Per il momento non sono ancora chiari i tempi precisi di rilascio. Di sicuro gli ingegneri di Amazon sono già al lavoro sul progetto, che verrà gradualmente implementato nei dispositivi Fire TV di nuova generazione. La transizione non sarà indolore e richiederà uno sforzo notevole agli sviluppatori, che dovranno adattare le proprie app al nuovo sistema operativo. Tuttavia, conoscendo Amazon, è lecito aspettarsi che tutto venga gestito con la consueta efficienza. Sarà interessante vedere in che modo l’azienda riuscirà a realizzare e lanciare il nuovo sistema operativo, cercando di rendere il più indolore e naturale possibile il cambiamento per i tantissimi possessori di dispositivi Fire TV. Sicuramente nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.

