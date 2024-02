Amazon continua a rinnovare la sua applicazione annunciando il lancio della nuova funzionalità Chiedi ad un amico, nata per soddisfare l’esigenza degli utenti che, nel solo 2023, hanno utilizzato miliardi di volte il tasto Condividi per condividere un prodotto disponibile su Amazon tramite social network, app di messaggistica e e-mail, spesso con l’obiettivo di chiedere un consiglio a un amico, magari più esperto, sulla qualità del prodotto o dell’offerta Amazon in corso.

Secondo Amazon, le categorie per cui sono più interessati a ricevere consigli sono abbigliamento, scarpe, elettronica e arredamento. I consigli, inoltre, sono particolarmente importanti per completare un acquisto in occasione di una festa o di una ricorrenza speciale. La nuova funzione Chiedi ad un amico punta a soddisfare al massimo questo bisogno degli utenti.

Come utilizzare Chiedi ad un amico su Amazon

Per utilizzare Chiedi ad un amico all’interno dell’app di Amazon non si deve fare altro che premere sul tasto Condividi. A questo punto, la schermata di condivisione sarà caratterizzata da una nuova interfaccia. Bisogna spuntare l’opzione Chiedi i voti ai tuoi amici per sfruttare la nuova funzione e poi selezionare l’app con cui condividere il prodotto.

L’amico con cui viene condiviso il prodotto riceverà un link, tramite l’app selezionata dall’utente. Cliccando su questo link sarà possibile raggiungere una nuova pagina di Amazon dove “dare il voto” al prodotto scegliendo tra tre diverse emoji. Il link può essere condiviso a più amici, in modo da ricevere più giudizi sul prodotto e valutarne l’acquisto.

Chiedi ad un amico è già disponibile su Amazon in Italia oltre che nei seguenti Paesi: Australia, Stati Uniti, Belgio, Francia, Germania, India, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Singapore, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Per iniziare a usare Chiedi ad un amico è sufficiente utilizzare l’app di Amazon per smartphone.