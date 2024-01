Sono passati 13 anni dal lancio di Amazon Prime, un servizio che, nel corso del tempo, è cresciuto in modo significativo per quanto riguarda i bonus messi a disposizione per i clienti (nel frattempo, però, il costo è aumentato di cinque volte, raggiungendo gli attuali 49,99 euro all’anno in Italia). Amazon ha scelto di fare il punto sulla situazione sullo stato del suo abbonamento, soprattutto per quanto riguarda le consegne veloci che, nel corso del 2024, saranno gestite anche da droni grazie al servizio Prime Air, atteso anche in Italia.

Numeri record per le consegne veloci con Amazon

Nel corso del 2023, Amazon ha garantito tantissime consegne veloci ai suoi clienti Prime. Secondo quanto rivelato dall’azienda, infatti, sono stati consegnati 7 miliardi di prodotti nel giro della giornata in cui è stato effettuato l’ordine o entro la giornata successiva.

Di questi, circa 2 miliardi sono stati consegnati in Europa mentre 4 miliardi negli Stati Uniti. Da segnalare anche una maggiore efficienza del sistema di consegne: la distanza media percorsa da un pacco è stata ridotta di 25 chilometri.

I miglioramenti alle procedure di consegne sono legati anche ai 215 miliardi di euro investiti nelle proprie attività in Europa. Amazon ha promesso ulteriori miglioramenti nel corso del 2023: le consegne in un giorno arriveranno in 23 nuove città in Europa.

Per quanto riguarda l’Italia, il servizio di consegne veloci è sempre più diffuso, grazie soprattutto a un network in costante crescita. Amazon, infatti, oggi conta 10 centri di distribuzione, 3 centri di smistamento e 37 depositi di smistamento (il più a Nord è a Trento mentre il più a Sud è a Catania).

Ora tocca ai droni

Come sottolineato in apertura, Amazon prepara le consegne con i droni Prime Air che arriveranno in alcune località nel Regno Unito e in Italia. Non ci sono ancora dettagli precisi ma è stato ufficializzato che il servizio partirà nel corso del 2024. Sul servizio in questione, molto probabilmente, ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, sottolinea: “Continuiamo ad innovare per offrire ai clienti in Italia consegne rapide su un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da 21.000 piccole e medie imprese, tra cui quelle incluse nella nostra vetrina Made in Italy, e dai grandi marchi che i clienti amano di più. Dal lancio di Prime in Italia, nel 2011, abbiamo continuato ad investire per dare valore aggiunto ai clienti Prime con benefici e offerte sempre nuove”.

Un servizio da provare gratis

Amazon Prime è disponibile con un costo di 49,99 euro per un anno (oppure 4,99 euro al mese) e mette a disposizione tanti vantaggi come:

la consegna Prime con spedizioni gratuite (anche in giornata / in un giorno)

con spedizioni gratuite (anche in giornata / in un giorno) accesso a tutto il catalogo di Prime Video

accesso a Amazon Music Prime senza pubblicità

senza pubblicità accesso a Prime Reading con un ricco catalogo di ebook da leggere gratuitamente

con un ricco catalogo di ebook da leggere gratuitamente archiviazione illimitata delle foto con Amazon Photos

Per tutti i nuovi clienti c’è un mese di prova gratuita, senza obbligo di rinnovo. Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina ufficiale di Amazon Prime.