Samsung Self-Repair è disponibile da oggi in Italia

Da oggi è possibile accedere agli strumenti necessari per riparare autonomamente gli smartphone e i notebook Samsung. Nel programma Self-Repair, proposto finora solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud, sono incluse le riparazioni degli smartphone delle serie premium Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S22, ma anche dei PC Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Per poter offrire lo stesso servizio anche agli utenti europei, Samsung sta collaborando con i principali distributori di componenti del Vecchio Continente, come ad esempio ASWO (specializzata nell’assistenza post-vendita, con sede in Germania) e 2Service (fornitore olandese di componenti elettronici e distributore autorizzato Samsung).

“Samsung è costantemente al lavoro per allungare il ciclo di vita dei propri dispositivi in modo da consentire agli utenti di usufruire delle elevate prestazioni del proprio device Galaxy il più a lungo possibile“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Ci impegniamo per estendere la possibilità di accedere al nostro programma Self-Repair in tutto il mondo, migliorando la riparabilità dei nostri prodotti“.

A partire da oggi gli utenti potranno sostituire autonomamente lo schermo con batteria inclusa, il vetro posteriore e la porta di ricarica dello smartphone. I pezzi, tutti originali ovviamente, sono per ora disponibili per Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma i modelli si amplieranno nel corso del tempo. Anche i possessori di notebook della serie Galaxy Book Pro hanno accesso a componenti originali per la riparazione in modo autonomo: in particolare, possono acquistare e sostituire la parte anteriore con tastiera, la parte posteriore, lo schermo LCD, la batteria, il touchpad, il tasto con lettore d’impronte digitali e i piedini di gomma. Insieme alla parte, il cliente può scegliere di acquistare un kit contenente tutti gli strumenti di riparazione, eventualmente riutilizzabili più volte.

Spesso non c’è tempo da perdere con le riparazioni, ed è proprio per questo che il programma può contare anche su una spedizione particolarmente rapida: come riportato sul sito ufficiale, i pezzi disponibili ordinati entro le 17:00 possono essere consegnati il giorno successivo. Gli utenti possono consultare le varie guide alla riparazione e visionare i materiali di supporto in modo da poter prendere una decisione informata sull’opportunità di procedere con una riparazione in proprio o meno.

Per tutti i dettagli sul programma Samsung Self-Repair potete fare riferimento al sito dedicato.

