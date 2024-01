La gamma Samsung Galaxy S24 è stata presentata la scorsa settimana e ora possiamo farci un’idea delle soluzioni costruttive adottate dal colosso sudcoreano per la sua ammiraglia Galaxy S24 Ultra.

Il canale YouTube PBKReviews ha recentemente pubblicato il video dello smontaggio di Samsung Galaxy S24 Ultra e come al solito il primo passo è rimuovere il vassoio della SIM, prima di applicare del calore sul retro dello smartphone per allentare la presa dell’adesivo sottostante in modo da poter tagliare facilmente la colla.

Una volta rimosse le 17 viti che tengono tutto fissato è possibile sollevare il modulo che contiene la bobina di ricarica wireless, l’antenna NFC e l’antenna UWB, quindi procedere a scollegare tutti i cavi e sollevare il gruppo con l’altoparlante superiore e l’auricolare e anche quello con l’altoparlante inferiore e il motore di vibrazione.

A questo punto è possibile sollevare la scheda principale, alla quale sono collegate le fotocamere posteriori, tuttavia la fotocamera selfie è incollata e più difficile da rimuovere.

Samsung Galaxy S24 Ultra ha un’enorme camera di vapore

Samsung ha incollato una pellicola di grafite sul processore per favorire il trasferimento del calore, inoltre ha applicato una pasta termica per migliorare la dissipazione.

Sotto la batteria che si stacca abbastanza facilmente tirando le linguette è presente un’enorme camera di vapore che si estende sotto la scheda principale.

PKKReviews ha assegnato un punteggio di riparabilità di 9 su 10 a Samsung Galaxy S24 Ultra, poiché la maggior parte dei componenti sono facili da rimuovere, eccetto il display che è incollato al telaio e quindi difficilmente rimovibile senza fare danni. Ecco il video dello smontaggio.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Gennaio 2024