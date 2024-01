HONOR Magic V2 è appena arrivato sul mercato italiano, e sul sito ufficiale HiHonor è disponibile con una promozione speciale di lancio davvero ricca. Oltre a contare su uno sconto di 500 euro grazie a un coupon, potete infatti approfittare per questi primi giorni di una serie di omaggi: andiamo a scoprire come portarvi a casa il nuovo smartphone pieghevole in offerta di lancio.

L’offerta di lancio di HONOR Magic V2: coupon da 500 euro e regali

HONOR Magic V2 è stato lanciato sul mercato italiano solo pochi giorni fa in seguito all’evento tenutosi a Lipsia: si tratta dello smartphone pieghevole più sottile al mondo (4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso) e può contare su una lega di titanio per la copertura della cerniera, per un equilibrio tra peso e resistenza, e su un acciaio proprietario. Grazie a questi accorgimenti, il dispositivo risulta il 25% più sottile di HONOR Magic Vs e il 20% più resistente.

HONOR Magic V2 mette a disposizione un formato a libro con due schermi: quello esterno è un OLED LTPO da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, quello interno è un OLED LTPO pieghevole da 7,92 pollici a risoluzione 2156 x 2344, sempre con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 a 4 nm, con CPU octa-core e GPU Adreno 740: al suo fianco prendono posto 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

A livello fotografico troviamo ben cinque sensori: nella parte esterna trova spazio non solo la tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 20 MP con zoom ottico 2,5x, ma anche una fotocamera da 16 MP integrata nello schermo più piccolo tramite foro; all’interno è presente l’ultima fotocamera, sempre da 16 MP e integrata tramite foro (sul lato destro).

Lo smartphone pieghevole offre poi una connettività completa (5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi, porta USB Type-C con uscita video), un lettore d’impronte digitali laterale e una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W (qui per la scheda tecnica completa). Il sistema operativo è per ora Android 13 con MagicOS 7.2, ma è già previsto l’aggiornamento alla MagicOS 8.0 con Android 14.

HONOR Magic V2 è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Purple (con retro in vetro) ed Elegant Black (con retro in eco-pelle) e nella configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il prezzo di listino è di 1999,90 euro, ma grazie a un coupon valido per il sito ufficiale HiHonor potete acquistarlo con ben 500 euro di sconto, a 1499,90 euro.

In questi primi giorni di commercializzazione, la casa cinese offre poi un regalo a scelta tra le cuffie wireless HONOR Earbuds 3 Pro White (listino di 199,90 euro) e lo smartwatch HONOR Watch 4 BT (listino di 149,90 euro). E non è finita qui: sempre in questi giorni potete ottenere inclusi nel prezzo il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter White da 66 W, la cover HONOR Magic V2 Series Aramid Case e 6 mesi di protezione dello schermo HONOR Screen Protection, sia per il display interno sia per quello esterno.

Se siete interessati, non dovete fare altro che seguire il link qui in basso e digitare il coupon ATUTTOANDROIDV2 nel campo dedicato (dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello). Per indecisioni, potete consultare la nostra recensione (video o scritta, a voi la scelta).

Acquista HONOR Magic V2 in offerta di lancio

