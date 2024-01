Contestualmente al lancio degli smartphone della famiglia Galaxy S24, Samsung ha anche rilasciato l’ultima versione della propria interfaccia proprietaria basata su Android 14; la One UI 6.1, per quanto attualmente esclusiva degli ultimi flagship del brand, arriverà in futuro anche su altri dispositivi, portando con sé diverse novità.

L’ultima declinazione del software dell’azienda infatti vanta molti cambiamenti rispetto al passato, abbiamo già visto alcune delle novità introdotte dal debutto dell’ultima versione, ma non tutti i cambiamenti sono piaciuti agli utenti.

Nello specifico, in rete diversi possessori dei nuovi Samsung Galaxy S24 si sono lamentati della decisione dell’azienda di rimuovere la possibilità di nascondere la barra di navigazione inferiore dall’interfaccia utente, scelta effettuata dal produttore con una motivazione probabilmente riconducibile alla funzione Cerchia e cerca con Google.

Fortunatamente però, c’è un modulo Good Lock che corre in aiuto degli utenti insoddisfatti, l’ultimo aggiornamento di NavStar infatti fornisce nuovamente la possibilità di nascondere la componente in questione sugli smartphone dotati di One UI 6.1.

L’ultimo aggiornamento di NavStar permette di nascondere la barra di navigazione su One UI 6.1

Conosciamo tutti Good Lock, applicativo sviluppato dall’azienda che consente agli utenti di apportare diverse modifiche all’interfaccia dei propri dispositivi Samsung Galaxy, dando loro la possibilità di personalizzare maggiormente l’esperienza d’uso offerta dalla One UI.

Nelle ultime ore un modulo in particolare ha ricevuto un aggiornamento che farà felici diversi possessori di uno degli ultimi smartphone della società, stiamo parlando di NavStar, un modulo che consente agli utenti di personalizzare la barra di navigazione sul proprio dispositivo Samsung con più opzioni e stili.

Come segnalato da Mishaal Rahman su X (ex Twitter), sembra che il colosso coreano abbia deciso di ascoltare le lamentele degli utenti riguardo alla rimozione della possibilità di nascondere la barra di navigazione, l’ultimo aggiornamento del modulo NavStar infatti permette nuovamente di nascondere la barra di navigazione gestuale sui dispositivi Galaxy con One UI 6.1.

Per poter beneficiare della suddetta novità gli utenti dovranno in primo luogo aggiornare il modulo in questione, in seguito bisognerà attivare l’opzione “abilita impostazioni gesti aggiuntive” nelle impostazioni del modulo; fatto ciò sarà sufficiente recarsi nelle Impostazioni del dispositivo e seguire il percorso Display -> Barra di navigazione -> Altre opzioni, qui dovrebbe ora apparire una nuova opzione “suggerimento gesto” che vi permetterà di nascondere nuovamente la barra di navigazione.

Grazie al modulo Good Lock in questione, l’azienda reintroduce dunque la possibilità di nascondere la barra di navigazione anche sugli ultimi smartphone di punta equipaggiati con la One UI 6.1, oltre che su tutti i dispositivi che riceveranno nel prossimo futuro la medesima versione dell’interfaccia proprietaria.

In apertura abbiamo accennato a come, presumibilmente, l’iniziale scelta dell’azienda fosse riconducibile alla funzione Cerchia e cerca con Google, che necessita di una pressione prolungata sul tasto Home o sulla barra di navigazione per essere attivata: nonostante ciò, l’ultimo aggiornamento di NavStar non preclude il funzionamento della funzionalità in questione, che risulta ancora utilizzabile senza alcun problema dagli utenti.

Potrebbe interessarti anche: Samsung aggiorna le sue applicazioni per supportare le novità di One UI 6.1