Samsung sta testando la One UI 6.1 anche sulla fascia media: la notizia non dovrebbe sorprendere più di tanto, viste le promesse (e il comportamento) del produttore per quanto riguarda il supporto software, ma vale la pena specificare che quest’oggi è stato scovato il primo firmware per Samsung Galaxy A53 5G sui server di test. Quanto dovremo attendere per vederla? Più di quanto ci aspettassimo, probabilmente.

La One UI 6.1 arriverà sulla fascia media: spuntano i primi firmware di test

Dopo aver aggiornato la maggior parte degli smartphone e dei tablet Android più recenti ad Android 14 con la One UI 6.0, Samsung non ha nemmeno tempo di riposarsi. Qualche giorno fa ha debuttato la serie Samsung Galaxy S24 insieme alla One UI 6.1, che integra tante novità legate all’intelligenza artificiale e non solo, e in queste settimane il produttore sarà al lavoro per portare la nuova release a bordo di tanti altri dispositivi.

Tra i primi a ricevere la One UI 6.1 ci saranno i Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e la serie Galaxy Tab S9, ma sembra che ci vorrà più di quanto previsto fino a qualche tempo fa. Se lo scorso anno ci sono voluti pochi giorni per vedere la One UI 5.1 sui primi dispositivi al di fuori dei Galaxy S23, questa volta dovrebbe volerci più tempo. Come abbiamo visto, il prossimo aggiornamento (quello con patch di febbraio 2024) è previsto ancora con One UI 6.0, quindi è probabile che dovremo aspettare almeno la fine del prossimo mese o l’inizio di marzo.

Questo significa che gli altri modelli, come i Galaxy S22, i Galaxy S21 e i dispositivi meno recenti o di fascia più bassa, dovranno probabilmente attendere ancora più a lungo, pur senza contare su tutte le novità legate all’IA. La comparsa del primo firmware per Samsung Galaxy A53 5G all’interno dei server di test, segnalata da Tarun Vats, non sorprende più di tanto, e non ci fornisce chissà quali indicazioni sulle possibili tempistiche.

La mancata integrazione delle funzionalità Galaxy AI complete, per ora disponibili solo sui Galaxy S24 e almeno in parte in arrivo per i modelli di fascia alta dello scorso anno, potrebbe velocizzare l’arrivo della One UI 6.1 sugli altri modelli, compresi quelli di fascia media. In ogni caso molto probabilmente non la vedremo sui dispositivi pre-2023 e di fascia media prima di marzo-aprile 2024 (qui si parla genericamente di prima metà dell’anno).

Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sulla distribuzione dell’update alla One UI 6.1 di Samsung. Vi ricordiamo che alcune delle offerte di lancio per l’acquisto dei Galaxy S24 sono tuttora valide.

